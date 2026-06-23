Familia de Tixkokob queda horrorizada al abrir una bolsa de frijoles y encontrar un ratón muerto

Una familia del municipio de Tixkokob tuvo una desagradable sorpresa al encontrar un ratón muerto dentro de una bolsa de frijoles refritos que estaba por preparar para el almuerzo.

La ama de casa abrió el empaque del producto que adquirió en un establecimiento local. Al vaciar el contenido para su preparación, descubrió entre los frijoles el cuerpo de un roedor sin vida, situación que generó sorpresa y repulsión entre los presentes.

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Tras el hallazgo, la mujer decidió suspender la preparación de los alimentos y documentar el hecho mediante fotografías. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por las condiciones de higiene en el procesamiento y empaquetado de ese tipo de productos alimenticios.

El caso generó numerosas reacciones, ya que se trata de un alimento listo para su consumo, motivo por el cual varios internautas indicaron los posibles riesgos sanitarios que representa una situación de esta naturaleza.

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De acuerdo con la información difundida, los afectados acudieron al comercio donde hicieron la compra para presentar la reclamación correspondiente y devolver el producto contaminado. El incidente sirvió como advertencia para otros consumidores, quienes recomendaron revisar cuidadosamente los alimentos empaquetados antes de prepararlos o consumirlos.

La situación generó reacciones en las redes sociales, donde usuarios han pedido reforzar los controles de calidad e higiene durante los procesos de elaboración y distribución de productos alimenticios para evitar casos similares.