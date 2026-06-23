Terror en la vía Calotmul-Temozón: Autobús registra conato de incendio con pasajeros a bordo

Momentos de incertidumbre y preocupación vivieron pasajeros de un autobús de transporte foráneo luego de que la unidad en la que viajaban presentara un conato de incendio mientras circulaba sobre la carretera federal en el tramo Calotmul-Temozón.

De acuerdo con la información recabada, el autobús de la línea Oriente cubría la ruta entre los municipios de Tizimín y Valladolid cuando, de manera repentina, comenzó a desprender humo proveniente del área del motor, presuntamente a consecuencia de un cortocircuito en el sistema eléctrico de la unidad.

Al percatarse de la situación, el conductor actuó de manera inmediata y responsable, orillando el vehículo en una zona segura para posteriormente evacuar a todos los pasajeros, evitando así que alguna persona resultara lesionada.

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Testigos señalaron que cada vez que el operador intentaba poner nuevamente en marcha el autobús para continuar el trayecto, el fuego volvía a manifestarse, por lo que decidió suspender completamente la circulación y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, coordinar las labores de seguridad y brindar apoyo a los pasajeros mientras se controlaba la situación.

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Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por inhalación de humo. Sin embargo, los viajeros tuvieron que permanecer varios minutos a la orilla de la carretera en espera de otra unidad que los trasladara a su destino.

El percance generó preocupación entre los ocupantes del autobús, quienes reconocieron la rápida reacción del conductor para evitar que el incidente se convirtiera en una emergencia de mayores dimensiones.