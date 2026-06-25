Continúa la atención a vecinos de Gran Calzada en Umán por el paso del gasoducto Mayakán

El director de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, invitó a los habitantes de la zona de Gran Calzada que consideren afectados sus predios por las obras de ampliación del gasoducto Mayakán a acercarse a la dependencia para recibir atención personalizada. Informó que, hasta el momento, sólo dos propietarios han aceptado vender sus viviendas a la empresa responsable del proyecto.

Entrevistado tras su participación en la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, el funcionario señaló que los ciudadanos pueden acudir directamente a las oficinas de la Agencia de Energía o comunicarse al 9993431443 para plantear sus inquietudes y recibir información sobre las opciones disponibles.

Noticia Destacada Avanza el Tren Maya de carga en Yucatán en medio de nueva etapa de coordinación institucional

Explicó que la atención a los vecinos se realiza mediante una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos relacionados con el tendido del gasoducto. Precisó que son 33 los predios ubicados en la zona considerada de afectación directa, de los cuales 30 fueron adquiridos mediante créditos del Infonavit.

“Se ha planteado a los dueños la posibilidad de vender y buscar una nueva ubicación para vivir. Sólo dos han aceptado esta propuesta”, dijo.

Añadió que la empresa también ha ofrecido comprar las viviendas de quienes habitan dentro de la franja por donde pasa la infraestructura y que han manifestado inconformidades, principalmente por el ruido generado. Mientras tanto, las obras continuarán conforme al programa establecido.

Avance energético

Gamboa Miner presentó un balance de la capacidad energética del estado y de los proyectos que se desarrollan en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad .

Noticia Destacada Renuncia Director de Pesca de Hunucmá tras acusaciones de agresión en contra de dos jóvenes

Detalló que actualmente Yucatán genera alrededor de mil 500 megavatios de energía mediante tres plantas de ciclo combinado, dos plantas de vapor y una de turbogás. Destacó que la Central de Ciclo Combinado Mérida IV opera ya al 100 por ciento de su capacidad, mientras que la planta de Valladolid iniciará operaciones una vez que concluya el gasoducto encargado de suministrarle gas natural.

El funcionario agregó que la entidad mantiene una apuesta importante por las energías renovables, con una capacidad adicional de 300 megavatios producidos por cinco plantas de energía limpia.

Asimismo, informó que existen más de 40 proyectos energéticos en cartera, de los cuales seis comenzarán a desarrollarse durante este año.

Respecto al proyecto Cuxtal II, señaló que avanza conforme a lo programado y recordó que esta infraestructura atraviesa 23 municipios y contempla poco más de 698 kilómetros de ductos, lo que permitirá fortalecer el suministro energético para el crecimiento industrial y urbano de la entidad.