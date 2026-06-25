Renuncia Director de Pesca de Hunucmá tras acusaciones de agresión en contra de dos jóvenes

El director de Pesca del Ayuntamiento de Hunucmá, Daniel Esquivel, presentó su renuncia al cargo luego de que surgieran acusaciones en su contra por presuntas agresiones cometidas contra dos jóvenes en el puerto de Sisal, situación que ha generado inconformidad entre habitantes de la comunidad y ha derivado en denuncias formales ante las autoridades.

De acuerdo con los señalamientos realizados por las víctimas y sus familiares, los hechos más recientes ocurrieron la tarde del martes, cuando dos jóvenes, de 17 y 21 años de edad, habrían sido agredidos presuntamente por el ahora exfuncionario municipal.

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Según las denuncias, uno de los afectados sufrió lesiones visibles en el rostro, mientras que el otro habría perdido el conocimiento durante el incidente, por lo que ambos requirieron atención médica. Los denunciantes también señalaron que durante los hechos el exdirector los habría amenazado con un arma de fuego, situación que incrementó la preocupación entre los habitantes del puerto.

Ante estos acontecimientos, los jóvenes acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que deberá realizar las investigaciones para determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Tras la difusión pública del caso y la presión social generada en redes sociales, el Ayuntamiento de Hunucmá emitió un comunicado oficial en el que informó sobre la separación del funcionario de su cargo.

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“Derivado de los hechos acontecidos en el puerto de Sisal, en donde se ha visto involucrado el Director de Pesca de este Ayuntamiento de Hunucmá, se informa a la ciudadanía que el citado personal ha presentado su renuncia al cargo, misma que ha sido aceptada por unanimidad por el H. Cabildo de esta administración municipal”, señala el documento difundido a través de las plataformas oficiales del municipio.

Asimismo, la autoridad municipal indicó que se puso en marcha un proceso de acompañamiento médico, legal y psicológico para las personas involucradas, con el objetivo de garantizar la atención necesaria mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.