Polos del Bienestar en Yucatán demandan más energía; impulsan plantas de ciclo combinado con gas natural

Los Polos del Bienestar en Yucatán requieren un fortalecimiento del sistema energético para garantizar su desarrollo industrial y logístico, por lo que se impulsa la generación de electricidad mediante plantas de ciclo combinado con gas natural, lo que permitiría reducir costos y aumentar la eficiencia en el suministro.

Así lo expuso Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía del estado, al presentar el panorama actual de producción eléctrica en la entidad.

Noticia Destacada Puerto de Altura de Progreso entra en nueva etapa; Semar y Gobierno de Yucatán revisan avances de la obra

El funcionario detalló que en Yucatán se generan actualmente mil 509 megawatts a través de tres plantas de ciclo combinado, dos de vapor y una de turbogás, además de 244 megawatts provenientes de energía eólica en los parques de Progreso, Dzilam y Tizimín.

Señaló que el objetivo es consolidar una mayor autonomía energética en coordinación con la CFE, para atender el crecimiento de la demanda.

Entre las obras estratégicas destaca la Central de Ciclo Combinado Mérida IV “Elvia Carrillo Puerto”, ubicada en la salida a Umán, que ya aporta 500 megawatts y cuya inauguración está prevista con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Noticia Destacada Yucatán encabeza “Vivienda para el Bienestar” en México; asegura la edificación de 47 mil hogares y duplica el ritmo nacional

También se encuentra en fase de pruebas otra central entre la Riviera Maya y Valladolid, que espera el suministro de gas natural para iniciar operaciones, además del arranque de obras del parque eólico Tizimín 2.

Sobre los apagones, el secretario señaló que se trabaja de forma coordinada con la CFE para el reporte y atención de afectaciones, y atribuyó parte de los problemas al crecimiento urbano desordenado.

Afirmó que con la expansión de estas obras energéticas se busca garantizar el abasto eléctrico en toda la entidad y acompañar el desarrollo económico del estado.