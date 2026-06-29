Zarigüeyas dejan de ser perseguidas en Progreso: aumentan reportes para rescatarlas y reubicarlas

El aumento en los reportes ciudadanos para la reubicación de zarigüeyas y la disminución de agresiones contra estos animales reflejan un cambio positivo en la conciencia ambiental de los habitantes del puerto de Progreso, señalaron autoridades y activistas dedicados a la protección animal.

De acuerdo con la Unidad de Control y Protección Animal de Progreso, encabezada por Geovani Zapata, durante las primeras semanas de operación de este organismo municipal se ha observado una participación cada vez mayor de la ciudadanía en acciones encaminadas al rescate y protección de diversas especies silvestres.

El funcionario explicó que, actualmente, es común recibir llamadas para reportar aves lesionadas, reptiles fuera de su hábitat natural, así como tortugas marinas heridas, muertas o en proceso de desove. Entre estos reportes destacan los relacionados con las zarigüeyas, especie que históricamente había sido víctima de prejuicios y ataques por parte de la población.

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“Antes era frecuente que estos animales fueran perseguidos o eliminados debido a la creencia de que representaban una amenaza para las aves de corral o simplemente por su apariencia física. Hoy en día la situación ha cambiado y cada vez más personas solicitan apoyo para su rescate y reubicación”, indicó Zapata con grandes expectativas.

Según explicó, la mayoría de los reportes se generan cuando una zarigüeya ingresa a un predio particular o es acorralada por perros domésticos. En estos casos, los propietarios optan por solicitar la intervención de la Unidad de Control y Protección Animal para evitar que el ejemplar resulte lesionado y pueda ser trasladado posteriormente a una zona segura, donde puede continuar su ciclo de vida.

Por su parte, la profesora Maura García Lezama, delegada municipal de la Asociación para el Futuro y el Desarrollo Animal (AFAD) en Progreso, destacó la importancia ecológica de esta especie al señalar que desempeña un papel fundamental en el control natural de diversas plagas en el ecositema.

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La activista recordó que durante muchos años las zarigüeyas fueron injustamente estigmatizadas debido a su apariencia, situación que provocó la muerte de numerosos ejemplares. Sin embargo, consideró alentador que actualmente exista una mayor disposición de la población para respetarlas y protegerlas.

“Su aspecto físico les ha generado un estigma que ha persistido durante décadas, pero afortunadamente estamos viendo un cambio importante. Cada vez más personas reportan su presencia en lugar de agredirlas, y eso representa un avance significativo para la conservación de la especie”, señaló emocionada.

García Lezama también reconoció el trabajo que realizan las autoridades municipales en materia de rescate y reubicación de fauna silvestre, al asegurar que la coordinación entre ciudadanía y gobierno puede contribuir de manera importante a la recuperación de las poblaciones de zarigüeyas en la región.

El incremento de reportes para su protección y la reducción de actos de violencia contra estos animales son considerados por especialistas como señales claras de una mayor educación ambiental en Progreso, donde poco a poco se fortalece la cultura del respeto hacia la fauna silvestre que comparte el entorno con la población.

Las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección animal coincidieron en que la participación ciudadana será clave para seguir fortaleciendo la conservación de la fauna silvestre en la región costera.