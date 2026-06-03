“Contra la naturaleza no se puede luchar”: Lluvias inundan cultivos de chile habanero en Motul

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han comenzado a dejar severas afectaciones en el sector agrícola de la región. Productores de la comisaría de Kopté reportaron pérdidas considerables en sus cultivos, particularmente de chile habanero, debido a las inundaciones.

Uno de los afectados es el horticultor Fernando Pool Dzib, quien señaló que el aguacero registrado la tarde del martes inició alrededor de las 14:00 horas y se prolongó por más de siete horas, provocando el anegamiento de parcelas y caminos de la comunidad.

El productor relató que al acudir a revisar sus sembradíos encontró sus cultivos completamente bajo el agua, al igual que la bomba utilizada para el sistema de riego, la cual quedó sumergida. Explicó que la mayor preocupación radica en que las plantas de chile habanero apenas se encontraban en etapa de floración, por lo que se esperaba una buena producción durante las próximas semanas.

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“Todo estaba listo para una buena cosecha, pero con tanta agua las raíces terminan dañándose y la planta ya no se recupera. Prácticamente es una pérdida total”, lamentó.

Pool Dzib indicó que además de chile habanero, cultiva papaya maradol y otras hortalizas de temporada, cuya comercialización representa el principal sustento económico de su familia. Agregó que el panorama es preocupante debido a que el precio del chile habanero se mantiene actualmente alrededor de los 50 pesos por kilogramo, lo que permitía prever buenos ingresos para los productores.

Recordó que la comunidad vivió una situación similar hace cinco años, cuando las lluvias persistieron durante varios días consecutivos y mantuvieron aisladas a numerosas familias. En esta ocasión, aunque la precipitación duró menos tiempo, el volumen de agua fue suficiente para inundar parcelas y patios.

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El horticultor señaló que, una vez que disminuya el nivel del agua, el exceso de humedad y las altas temperaturas podrían provocar que las raíces se sancochen, agravando aún más los daños en los cultivos.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que consideren apoyos dirigidos a los productores afectados por las condiciones climáticas, ya que muchos dependen exclusivamente de la agricultura para sostener a sus familias.

“Contra la naturaleza no se puede luchar. Solo esperamos que llegue algún apoyo para los productores que hoy estamos perdiendo nuestras cosechas”, expresó.

Productores de la zona coincidieron en que las lluvias han dejado un panorama complicado para el campo motuleño, donde varios sembradíos permanecen inundados y las pérdidas económicas comienzan a hacerse evidentes.