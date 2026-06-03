Atienden calles anegadas y problemas de drenaje en más de 10 colonias de Mérida

Como parte de la atención permanente a la ciudadanía ante las fuertes precipitaciones registradas en Yucatán, el Gobierno del Estado dio seguimiento a los reportes realizados por las y los yucatecos durante la transmisión de Facebook Live encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Durante la transmisión se recibieron decenas de solicitudes de apoyo relacionadas con calles anegadas, acumulación de agua y problemas de drenaje.

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Entre los puntos reportados se encuentran las colonias y fraccionamientos Unidad Morelos, San Haroldo, Mérida 2000, Manzana 115, San Antonio Xluch I, Centro, Emiliano Zapata Sur III, Bosques del Poniente, García Ginerés, Xoclán, Santa Rosa y Yucalpetén.

En respuesta, brigadas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) realizaron recorridos de supervisión y trabajos de atención en vialidades afectadas, mientras que personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) intervino en diversos puntos para atender reportes relacionados con drenaje pluvial y acumulación de agua.

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Para reforzar estas labores, se utilizaron pipas equipadas con bombas, bombas de achique, generadores de energía y equipos para la extracción de aguas pluviales y lodos, de acuerdo con las necesidades de cada zona afectada.

Estas medidas forman parte de la instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena de mantener una respuesta cercana, rápida y coordinada ante las necesidades de la población, especialmente durante contingencias meteorológicas que afectan la movilidad y seguridad de las familias yucatecas.