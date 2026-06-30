Habitantes de Temozón organizan kermés para apoyar a Rebeca en su lucha contra el lupus

Con la solidaridad que caracteriza a las familias y comunidades yucatecas, habitantes de Temozón han comenzado a unirse para apoyar una noble causa en beneficio de María Yam Uc, mejor conocida entre familiares y amigos como Rebeca, quien desde hace año y medio enfrenta una dura batalla contra el lupus.

De acuerdo con sus allegados, Rebeca fue diagnosticada con esta enfermedad autoinmune, la cual requiere atención constante, estudios especializados y seguimiento clínico permanente. Debido a la complejidad de su padecimiento, debe viajar con frecuencia a la ciudad de Merida para realizar consultas y procedimientos médicos, lo que ha generado gastos que actualmente superan la capacidad económica de su familia.

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Ante esta situación, sus seres queridos han decidido organizar una kermés con causa, con el propósito de recaudar fondos que ayuden a cubrir los costos de estudios médicos, tratamientos, traslados y demás necesidades derivadas de su atención de salud.

El evento se realizará el próximo domingo 5 de julio, a partir de las 7:30 horas, en el Centro de Temozón, donde se espera la participación de vecinos, amigos y personas solidarias de comunidades cercanas que deseen sumarse a esta causa.

Durante la jornada habrá venta de una amplia variedad de alimentos y antojitos, entre ellos chicharrones preparados, panuchos, empanadas, espagueti, sopa fría, tortas, vaporcitos, postres, costillas, refrescos y otros productos, elaborados con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de recursos.

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La familia hizo un llamado a toda la población de Temozón y sus alrededores para asistir, compartir la información y colaborar de cualquier manera posible. Señalaron que cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda significativa en esta lucha.

“Hoy pedimos apoyo con el corazón en la mano”, expresaron familiares de Rebeca, quienes agradecieron las muestras de cariño, oraciones y solidaridad que han comenzado a recibir.