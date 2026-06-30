Ayuntamiento reporta avances en la rehabilitación de parques, mercados y áreas públicas de Mérida

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada informó los avances del programa Mérida Enchula, cuyo objetivo es fortalecer la calidad de vida de las familias mediante obras de infraestructura urbana, movilidad y rehabilitación de áreas comunitarias.

Destacó que las acciones realizadas incluyen la ampliación de 471 metros cuadrados de banquetas en el Centro Histórico.

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También resaltó la intervención en el mercado Lucas de Gálvez, donde se retiró comercio ambulante en la calle 56-A, se rehabilitaron banquetas, fachadas y señalética, además de incorporar murales, mobiliario urbano, maceteros con especies endémicas y bancas con sombrillas para los visitantes.

En materia de infraestructura comunitaria, se entregaron cuatro nuevos domos en las colonias Unidad Morelos, Paseo de las Fuentes, Santa Rosa y Mercedes Barrera, así como un parque en Santa María Guadalupe y dos canchas de fútbol rápido en Villa Magna del Sur. También informó que 37 parques fueron rehabilitados y que cuatro canchas mundialistas ya se encuentran concluidas en Cordemex, Felipe Carrillo Puerto, Álamos del Sur y Ciudad Caucel, mientras otras dos continúan en proceso.

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Agregó que 24 parques infantiles presentan avances en su rehabilitación, mientras que otras 30 áreas recreativas ya cuentan con levantamientos técnicos.

Además, desde mediados de junio inició la etapa de diseño participativo de los proyectos ganadores de Diseña tu Ciudad 2026.

También comenzó la construcción de coworkings comunitarios en los fraccionamientos Las Américas y Ciudad Caucel, y en el parque Viernes Santo.

La alcaldesa dijo que estas obras buscan consolidar espacios que favorezcan la cohesión social.