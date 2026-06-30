Jóvenes arqueólogos de Yucatán podrán integrarse a proyectos del INAH con capacitación especializada

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes y pasantes de la Licenciatura en Arqueología interesados en integrarse como voluntarios a proyectos especializados de investigación.

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas colaborarán en actividades de dibujo arqueológico mediante AutoCAD, procesamiento de fotogrametrías en dos y tres dimensiones, análisis de datos geoespaciales, desarrollo de informes arqueológicos, así como labores de investigación y divulgación científica.

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Los voluntarios recibirán capacitación especializada en tecnologías aplicadas a la arqueo-logía, participarán en proyectos científicos y fortalecerán competencias técnicas que hoy forman parte de los estándares internacionales para la documentación y preservación del patrimonio histórico.

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Los interesados pueden solicitar informes con Eduardo Portillo al teléfono 222 147 2919, y a los correos electrónicos eduardo_portillo@inah.gob.mx y t.eduardo.portillo@correo.uady.mx.