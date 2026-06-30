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Yucatán / Mérida

Jóvenes arqueólogos de Yucatán podrán integrarse a proyectos del INAH con capacitación especializada

El INAH abre convocatoria para estudiantes de Arqueología de Yucatán interesados en proyectos de investigación.

Adriana Marín

Por Adriana Marín

30 de jun de 2026

1 min

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Convocan a estudiantes de Arqueología en Yucatán para participar en proyectos científicos del INAH
Convocan a estudiantes de Arqueología en Yucatán para participar en proyectos científicos del INAH / Por Esto!

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes y pasantes de la Licenciatura en Arqueología interesados en integrarse como voluntarios a proyectos especializados de investigación.

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas colaborarán en actividades de dibujo arqueológico mediante AutoCAD, procesamiento de fotogrametrías en dos y tres dimensiones, análisis de datos geoespaciales, desarrollo de informes arqueológicos, así como labores de investigación y divulgación científica.

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Los voluntarios recibirán capacitación especializada en tecnologías aplicadas a la arqueo-logía, participarán en proyectos científicos y fortalecerán competencias técnicas que hoy forman parte de los estándares internacionales para la documentación y preservación del patrimonio histórico.

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Los interesados pueden solicitar informes con Eduardo Portillo al teléfono 222 147 2919, y a  los correos electrónicos eduardo_portillo@inah.gob.mx y t.eduardo.portillo@correo.uady.mx.

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