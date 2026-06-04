Refuerzan acciones preventivas de salud en parques de Mérida tras las lluvias

Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), llevó a cabo labores de abatización en los parques lineales Paseo Verde y Paseo Henequenes en Mérida.

Las acciones se realizan por indicaciones del gobernador Joaquín Díaz Mena y del Consejo Estatal de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios asociados a la proliferación de mosquitos y proteger la salud de las familias que utilizan estos espacios públicos.

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De acuerdo con el Imdut, las labores abarcarán más de 12 kilómetros de parques lineales, considerados zonas de alta afluencia ciudadana debido a las actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar que se desarrollan diariamente.

El director general del instituto, Irak Greene Marrufo, informó que estas medidas forman parte de una estrategia coordinada entre dependencias estatales para atender oportunamente los efectos de la temporada de lluvias.

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Asimismo, destacó que las labores benefician de manera directa a habitantes de más de 40 colonias y fraccionamientos ubicados en el entorno de ambos parques lineales, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, seguridad y uso comunitario de estos espacios.