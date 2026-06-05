Vigilan Onda Tropical en el Caribe que traería lluvias a Yucatán

Una Onda Tropical que actualmente se extiende desde el centro del Mar Caribe hasta el occidente de Colombia se mantiene bajo vigilancia meteorológica este viernes 5 de junio de 2026, debido a su desplazamiento hacia el oeste y la posibilidad de generar lluvias en la región de Centroamérica y el sureste mexicano durante los próximos días.

De acuerdo con reportes meteorológicos, el sistema avanza de manera gradual sobre aguas cálidas del Caribe y se prevé que alcance Centroamérica hacia el domingo 7 de junio.

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Aunque por ahora no representa peligro directo para Yucatán, autoridades y especialistas mantienen monitoreo constante debido a que este tipo de fenómenos suele favorecer el incremento de nubosidad, tormentas eléctricas y precipitaciones en la Península.

Posibles efectos en Yucatán

Aunque la Onda Tropical todavía se encuentra lejos de la Península de Yucatán, no se descarta que su circulación favorezca condiciones de inestabilidad a partir de inicios de la próxima semana. Entre los posibles efectos se encuentran:

Incremento de lluvias y chubascos.

Tormentas eléctricas aisladas.

Rachas de viento durante las precipitaciones.

Oleaje elevado en zonas costeras.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar difundir información no confirmada en redes sociales.

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¿Qué es una onda tropical?

Las ondas tropicales son sistemas atmosféricos que se desplazan de este a oeste en zonas tropicales y que, durante la temporada de lluvias y ciclones, pueden convertirse en perturbaciones más organizadas.

En las imágenes te compartimos las condiciones del tiempo que se prevén para hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún, #Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/7Cds6DC9xg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

En muchos casos, estos sistemas provocan lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, especialmente cuando interactúan con humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México. Durante junio, la vigilancia aumenta debido al inicio de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Protección Civil recomienda a la población:

Mantener limpias alcantarillas y desagües.

Evitar cruzar calles inundadas.

Tener lista una mochila de emergencia.

Resguardar documentos importantes.

Extremar precauciones en zonas costeras y durante tormentas eléctricas.

Asimismo, pescadores y embarcaciones menores deben permanecer atentos a posibles avisos marítimos en caso de que las condiciones cambien durante el fin de semana.