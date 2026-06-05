Entregan guía de salud pública a los 106 municipios de Yucatán para reforzar la prevención y atención

Yucatán refuerza sus capacidades de atención y cuidado de la salud de la población con la entrega de la nueva Guía para Autoridades Municipales en Salud Pública. Este nuevo material que servirá a las autoridades de las 106 comunas del territorio fue presentado durante la Tercera Sesión de la Red Yucateca de Municipios para la Salud, evento que fue encabezado por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, en compañía de representantes de los municipios y autoridades de salud de nivel federal.

El jefe del ejecutivo estatal reconoció que la instalación de esta red es fundamental para conseguir una atención integral para toda la población yucateca. Por ello, la coordinación con las y los presidentes municipales es esencial para alcanzar metas en prevención, atención y combate a las afectaciones que comprometen el bienestar de salud de los ciudadanos.

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”La responsabilidad de promover la salud está en la ley, como bien decía el doctor Ávalos y el gobierno tiene que acompañar a los alcaldes para cumplirla. Son los municipios la instancia de gobierno más cercana a la gente. El presidente municipal sabe dónde falta agua limpia, donde se acumula basura, donde hay que reforzar la activación física y por eso los alcaldes son aliados centrales de esta estrategia”, expresó Díaz Mena.

En este sentido, también señaló que el sistema de salud en Yucatán creció significativamente gracias a la firma federal de salud IMSS-Bienestar, del cual la entidad forma parte desde el pasado mes de mayo, coincidiendo también con la inauguración del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán. El ejecutivo estatal también destacó importantes avances en salud como la reducción en un 44 por ciento los casos de dengue de 2024 a 2025, así como avances en la cloración de agua potable en municipios donde no se realiza este proceso.

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Por su parte, el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, expresó que el trabajo conjunto con los municipios se realiza a través de la prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludable y la atención primaria, elementos que forman la base del sistema de sanitario estatal. El funcionario también hizo un llamado a los presidentes municipales respecto a que la salud no se construye desde una sola institución, sino que se construye en equipo, invitándolos así a seguir trabajando en equipo.

El evento también contó con la presencia del titular de la Unidad de Atención a la Salud de IMSS-Bienestar, José Alejandro Avalos Bracho, quien apuntó que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para la salud pública, ya que mediante esta se previenen afectaciones a largo plazo que afecten en edades más avanzadas el bienestar de las personas.

En un tono similar, el director general de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, Daniel Aceves Villagrán, quien asistió en representación del Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, titular de Salud del Gobierno de México, refrendó el compromiso de la federación con la salud en Yucatán. Además reconoció el trabajo de los presidentes municipales en este tipo de estrategias, las cuales benefician a toda la población, propósito que comparten desde el sistema de salud federal en todos los estados.

Como parte de la sesión se hizo la entrega simbólica de la guía de salud para autoridades municipales, así como la firma del acta de la tercera sesión de la Red Yucateca de Municipios por la Salud. Una vez finalizado el protocolo, representantes de los 106 municipios en materia de salud asistieron a una jornada de capacitación sobre la guía entregada, misma que recibirá acompañamiento por parte de autoridades estatales y federales en todo el territorio yucateco.