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Yucatán llega a Scary Movie 6: Famoso meme viral aparece en la nueva película

La frase que surgió en Yucatán de “¿Quién me jaló mi cabello?” forma parte de Scary Movie 6 en su versión latina.

Por Redacción Por Esto!

5 de jun de 2026

1 min

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La frase yucateca de “¿Quién me jaló mi cabello?” aparece en Scary Movie 6
La frase yucateca de “¿Quién me jaló mi cabello?” aparece en Scary Movie 6 / Especial

Yucatán se ha vuelto viral en más de una ocasión, pero ahora, uno de esos momentos que circularon millones de veces en redes sociales, ha llegado al cine a través de la sexta entrega de Scary Movie.

Y es que en esta ocasión, la famosa frase viral "¿Quién me jaló mi cabello?", aparece en la película recién estrenada, causando gran emoción en redes sociales.

Yucatecos que ya asistieron a ver Scary Movie 6 señalan que las salas de cine se llenaron de risas al escuchar la famosa frase que surgió en las elecciones del 2024.

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Además, expresaron su sorpresa luego de que la producción considerara este épico momento viral para formar parte de la sexta entrega de Scary Movie.

¿De dónde surge la frase “Quién me jaló mi cabello”?

En 2024 durante las elecciones en Yucatán, un momento de polémica se volvió viral, circulando en redes sociales hasta convertirse en un épico momento que ha circulado por todo internet.

Fue Esther Andrea, originaria del municipio de Temozón, Yucatán, quien protagonizó el momento al decir la frase “¿Quién jaló mi cabello?”.

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“Esa vez estaba enojada porque estaba revisando mi mochila y me estaban quitando mis pertenencias, entonces una señora me jaló mi cabello y cómo yo estaba enojada, entonces me salió así con la frase yuca", señaló.

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