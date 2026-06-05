Yucatán mantiene alerta sanitaria por gusano barrenador en plena temporada de lluvias

Mientras continúan las intensas lluvias en distintas regiones de Yucatán, productores ganaderos y autoridades estatales mantienen acciones permanentes para contener el avance del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que históricamente ha representado una de las principales amenazas para el sector pecuario.

El secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, Edgardo Medina Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con productores y especialistas para fortalecer las medidas de vigilancia y control, en tanto se avanza en las gestiones para contar con moscas estériles, método considerado el más efectivo para erradicar esta plaga.

Aumentan recorridos

El funcionario explicó que, paralelamente, se realizan recorridos en diversos municipios para evaluar las afectaciones provocadas por las recientes precipitaciones y brindar apoyo a los productores que registraron pérdidas en sus cultivos y unidades de producción.

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De manera preliminar, indicó que el sector hortícola del Sur del estado figura entre los más afectados por las lluvias, particularmente en el municipio de Muna, donde se reportan alrededor de 300 hectáreas con daños. No obstante, precisó que aún se realiza un diagnóstico integral para determinar el impacto real en los 106 municipios de la entidad.

“Estamos realizando un balance para determinar los daños. Sí existen afectaciones, pero de acuerdo con los reportes preliminares de alcaldes del Sur del estado, son menores en comparación con la cantidad de lluvia que se ha registrado. Además, esta agua también representa un beneficio para diversos cultivos, especialmente para quienes sembraron maíz y esperan el inicio del proceso de espigamiento”, explicó.

Monitoreos especiales

Medina Rodríguez añadió que municipios como Tzucacab, Muna y Tixkokob permanecen bajo monitoreo permanente para evaluar la evolución de los cultivos y determinar posibles apoyos.

Señaló que una vez que disminuyan los niveles de agua será posible contar con cifras más precisas sobre las afectaciones.

Respecto al combate contra el gusano barrenador, Medina Rodríguez destacó que la estrategia de vigilancia no se ha detenido y actualmente participan de manera permanente 15 técnicos especializados y 17 médicos veterinarios que realizan visitas a ranchos y unidades de producción para detectar oportunamente posibles casos y brindar atención inmediata a los productores.

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Nuevos casos en caninos

También precisó que, durante la última semana, se reportaron 40 casos en animales caninos, mientras que en el sector ganadero únicamente se registraron seis incidencias, situación que mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias y agropecuarias.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural recordó que en el pasado se requirieron más de dos décadas para controlar esta plaga, por lo que insistió en la importancia de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación institucional.

Reunión clave

En ese sentido, manifestó que esperan concretar próximamente una reunión con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, con el propósito de gestionar mayores recursos y avanzar en la instalación de infraestructura especializada que permita fortalecer la capacidad de respuesta de Yucatán ante la presencia del gusano barrenador.

“El objetivo es que Yucatán cuente con más herramientas para enfrentar este problema sanitario y proteger tanto al sector ganadero como a la producción agropecuaria del estado”, concluyó.