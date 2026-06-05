Reemplacamiento Yucatán 2026: Así podrás salvarte de una multa de hasta 2 mil pesos

A un mes de que concluya la prórroga otorgada por el Gobierno del Estado para el proceso de reemplacamiento 2026 en Yucatán, miles de propietarios de vehículos aún no realizan el trámite, por lo que podrían enfrentar multas y otras sanciones a partir del próximo 1 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el pasado 27 de mayo el programa registraba un avance superior al 65% de las unidades activas con placas correspondientes al periodo 2020-2024.

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Aunque la dependencia no detalló cuántos vehículos faltan por regularizar, debido a que esa información corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), se estima que alrededor de un tercio del padrón vehicular todavía no completa el canje de placas.

¿De cuánto es la multa por no hacer el reemplacamiento en Yucatán?

La SSP advirtió que a partir del 1 de julio los vehículos que circulen con placas no vigentes podrán ser sancionados conforme al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Entre las posibles sanciones se encuentran:

Multas administrativas de hasta 2 mil pesos

Amonestaciones

Retención del vehículo en determinados casos

Las autoridades señalaron que mantener las placas actualizadas no solo representa el cumplimiento de una obligación administrativa, sino que también contribuye al control vehicular y a fortalecer la seguridad pública.

“El reemplacamiento es esencial para el control vehicular y la seguridad de todos los que transitan por nuestras calles”, indicó la SSP.

¿Cómo evitar la multa por el reemplacamiento 2026?

La única manera de evitar sanciones es realizar el trámite antes del 30 de junio de 2026, y en caso de contar con cita programada para después de esta fecha, mostrando la cita pendiente se podrá salvar de una multa.

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Las autoridades recomendaron no esperar hasta los últimos días del mes, ya que conforme se acerca la fecha límite aumenta la demanda de citas y las filas en los módulos de atención.

Además, parte del proceso puede realizarse en línea para agilizar el trámite.

¿Habrá una nueva prórroga para el reemplacamiento en Yucatán?

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha anunciado una nueva ampliación del plazo para realizar el reemplacamiento 2026 en Yucatán.

La fecha límite actual es el próximo 30 de junio y todo indica que será definitiva, ya que las autoridades estatales no han informado sobre otra extensión extraordinaria.

Cabe recordar que originalmente el trámite debía concluir el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, debido a la alta demanda y a que muchos contribuyentes no lograron completar el proceso, se autorizó una prórroga de seis meses.

¿Dónde hacer el reemplacamiento en Yucatán?

Actualmente existen módulos presenciales en Mérida y varios municipios del interior del estado.

Módulos en Mérida

Centro de Servicios Yucatán

Centro de Convenciones Siglo XXI

City Center

Ciudad Caucel

Unidad Deportiva Kukulcán

Dirección de Transporte

Módulos en el interior del estado

Valladolid

Progreso

Tizimín

Tekax

Izamal

Las autoridades estatales exhortaron a los ciudadanos a regularizar su situación vehicular antes del vencimiento del plazo para evitar multas, contratiempos y posibles sanciones administrativas.