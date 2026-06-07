Dos detenidos en Colima por su presunta participación en agresión a mujer en Las Américas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, como resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis tecnológico y coordinación interinstitucional, fueron detenidos en el estado de Colima dos hombres con órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en Yucatán.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias “Blanco”, y Héctor Miguel “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

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Los hechos se relacionan con el reporte recibido el pasado 28 de mayo, a través del 9-1-1, sobre una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención, se aseguró el área y se preservaron indicios para el desarrollo de la investigación.

Como parte de las primeras acciones, se establecieron cierres perimetrales e inspecciones en el fraccionamiento Las Américas, con ampliación a distintos puntos de Mérida y del interior del estado. Horas después fue localizada la motocicleta presuntamente utilizada para el desplazamiento antes y después de los hechos.

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Con base en la información recabada, previamente se avanzó con la detención de Ibrahim Ahmad “N”, originario de Jordania, como uno de los probables responsables, al ejecutarse su orden de aprehensión en el hospital.

Posteriormente, con apoyo del análisis tecnológico del C5i, el cruce de información operativa y diez días de labores continuas, se concretó una operación en Colima encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, agentes de investigación de la SSP, la Fiscalía General del Estado de Colima y la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

La SSP reitera su compromiso de seguir trabajando para proteger la paz y la tranquilidad de quienes viven y transitan en Yucatán. Ante cualquier situación de riesgo o información relevante, se solicita reportarla de inmediato al 9-1-1 o de manera anónima al 089.

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