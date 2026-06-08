¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este lunes 8 de junio? Procivy alerta por tormentas y calor extremo HOY

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este lunes 8 de junio se esperan lluvias de diversa intensidad en gran parte del estado, así como temperaturas extremadamente calurosas que podrían alcanzar hasta los 41° C en varias zonas del territorio yucateco.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas estarán influenciadas por el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada, lo que favorecerá precipitaciones ligeras antes del mediodía y lluvias moderadas a fuertes durante la tarde.

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Municipios donde lloverá este lunes 8 de junio en Yucatán

Procivy detalló que las lluvias más intensas comenzarán después del mediodía en la zona noreste del estado. Los municipios con mayor probabilidad de lluvia moderada y fuerte son Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

En el sureste de Yucatán también se prevén precipitaciones durante la tarde, principalmente en Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Maní, Akil, Muna y Tzucacab, donde se espera actividad de tormentas conforme avance el día.

Las lluvias se desplazarán gradualmente hacia la zona centro del estado, alcanzando municipios como Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Para el suroeste de Yucatán, Procivy pronostica lluvias en Umán, Abalá, Chocholá, Samahil, Maxcanú, Kopomá, Kinchil y Halachó.

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En tanto, hacia el noroeste del estado también se esperan precipitaciones durante la tarde y noche. Entre los municipios con posibilidad de lluvia se encuentran Mérida, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecóh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Temperaturas de hasta 41 grados en Yucatán

Además de las lluvias, Procivy advirtió sobre ambiente extremadamente caluroso en municipios del centro y oriente del estado.

Las temperaturas máximas de 41°C se esperan en Buctzotz, Temax, Tekal de Venegas, Tepakán, Izamal, Bokobá, Hoctún, Tahmek, Xocchel, Kantunil, Huhí, Homún, Hocabá, Seyé y Sudzal.

En el resto del estado, las máximas oscilarán entre 38 y 40° C, mientras que en la zona costera se mantendrán entre 33 y 35° C.

Viento y oleaje para este lunes

Protección Civil informó que el viento será del sureste por la mañana y cambiará al este y sureste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 km/h en la costa y durante las lluvias. En el litoral yucateco se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros.