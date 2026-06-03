México libra arancel de EU para exportaciones del T-MEC; Economía negociará por el 15% restante

La Secretaría de Economía informó que las mercancías mexicanas que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarían fuera del posible arancel de 10 por ciento planteado por Estados Unidos como parte de una investigación comercial relacionada con trabajo forzoso.

La dependencia mexicana confirmó la aclaración después de sostener consultas con la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Con ello, alrededor de 85 por ciento del volumen de las exportaciones mexicanas no sería afectado por la medida propuesta, siempre que cumpla con las reglas de origen del acuerdo comercial de América del Norte.

¿Qué productos mexicanos quedarían exentos del nuevo arancel de EU?

De acuerdo con Economía, los bienes que acrediten cumplimiento con el T-MEC no estarían sujetos al arancel adicional planteado por Washington.

La medida tampoco alcanzaría a mercancías incluidas en las órdenes 232, como autos, acero y aluminio, sectores que ya cuentan con un tratamiento específico dentro de la política comercial estadounidense.

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La investigación de USTR se realizó bajo la Sección 301 y señala a 60 países por una presunta falta de aplicación efectiva de medidas para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso en terceras naciones. Entre las economías incluidas se encuentran México, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea.

¿Qué pasará con el 15% de exportaciones mexicanas restantes?

La Secretaría de Economía indicó que el comercio mexicano que no entra en la exención del T-MEC será revisado en conversaciones formales con USTR durante los próximos 45 días.

En ese periodo, México presentará información sobre sus acciones contra el trabajo forzoso y buscará que la propuesta arancelaria sea modificada.

La negociación será encabezada por el secretario Marcelo Ebrard, en el marco del proceso de revisión bilateral.

#ComunicadoEconomía 🗞️



Propuesta de aranceles como resultado de investigación de la Sección 301 no contempla a comercio que cumpla con las reglas del #TMEC



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La dependencia confía en que las mesas de trabajo con Estados Unidos permitan reducir o eliminar el impacto sobre el 15 por ciento de exportaciones mexicanas que aún podrían quedar sujetas a la medida.

El gobierno mexicano subrayó que la propuesta estadounidense no tiene entrada en vigor inmediata, sino que forma parte de un proceso de consultas. Por ello, la Secretaría de Economía insistió en que México mantendrá el diálogo técnico y político para defender el comercio regional bajo el T-MEC.

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