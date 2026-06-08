Universidad Rosario Castellanos en Kanasín: Lista completa de licenciaturas e ingenierías

El 12 de junio será el cierre para el registro de nuevo ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, Yucatán rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

La convocatoria indica que se tiene un cupo para un total de mil 134 estudiantes en total, en total 126 por cada licenciatura e ingeniería que ofrece su plan educativo.

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Son nueve licenciaturas e ingenierías que ofrece la Univeridad Rosario Castellanos en Kanasín, y entre ellas se encuentran:

Ingeniería en Control y Automatización

Licenciaturqa en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Licenciatura en Ciencias de Datos

Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Licenciatura en Econoía y Desarrollo Sustenible

Licenciatura en Filosofía e Historia

Liceciatura en Tecnologías de Información y Comunicación

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

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Convocatoria para la Univeridad Rosario Castellanos en Kanasín

El 12 de junio concluirá el registro de nuevo ingreso a la la Univeridad Rosario Castellanos en Kanasín y el 15 del mismo mes hasta el 12 de julio se tendrá acceso al programa y el 17 serán publicados los aspirantes para la inscripción.

A partir del 20 de julio se pondrá realizar la inscripción hasta el 24 del mismo mes, y la entrega de documentos iniciará al avanzar el procedimiento.

Será el 31 de agosto cuando de inicio el ciclo escolar en la Univeridad Rosario Castellanos en Kanasín, donde se estrenarán las nuevas instalaciones.