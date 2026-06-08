Segey advierte sobre “universidades patito” en Yucatán; así puedes evitar perder años de estudio y dinero

La temporada de ingreso universitario ya comenzó en Yucatán y, mientras cientos de jóvenes buscan asegurar un lugar para estudiar una carrera profesional, autoridades educativas encendieron las alertas ante la presencia de instituciones privadas que operan sin validez oficial.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) pidió a estudiantes y padres de familia extremar precauciones antes de pagar inscripciones o colegiaturas, debido a que existen escuelas que ofrecen licenciaturas y posgrados sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), requisito indispensable para que los estudios tengan reconocimiento legal en México.

Aumenta la oferta educativa privada en Yucatán

En los últimos años, el crecimiento de universidades privadas en el estado ha sido constante. Datos oficiales indican que entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2023-2024 el número de instituciones de educación superior pasó de 153 a 187 planteles.

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Sin embargo, este incremento también ha facilitado la aparición de centros educativos irregulares que promocionan carreras mediante redes sociales, publicidad digital y planes de estudio atractivos, pero sin autorización oficial.

El subsecretario de Educación Superior de Yucatán, Everth Dzib Peraza, explicó que algunas instituciones utilizan permisos expedidos en otros estados o simplemente operan sin registro válido en la entidad.

El principal riesgo: estudiar una carrera sin validez oficial

La advertencia de la Segey se centra en las consecuencias que enfrentan los alumnos que ingresan a una escuela irregular.

Según la SEP, si una carrera no cuenta con RVOE, los estudios no tienen reconocimiento oficial, lo que impide tramitar título profesional y cédula.

Además, existe el riesgo de perder años completos de preparación académica y miles de pesos invertidos en colegiaturas, mensualidades y trámites.

Autoridades estatales reconocieron que hay casos de estudiantes que descubren la irregularidad después de cursar varios semestres, cuando intentan validar documentos o iniciar procesos de titulación.

¿Cómo saber si una universidad es legal en Yucatán?

La Segey recomendó realizar varias verificaciones antes de elegir una institución privada:

Consultar el RVOE de cada carrera: El reconocimiento oficial no aplica automáticamente para toda la universidad. Cada licenciatura, maestría o especialidad debe contar con su propio RVOE.

Revisar el sistema SIRVOES: La SEP habilitó la plataforma oficial SIRVOES, donde cualquier persona puede comprobar gratuitamente si un programa académico tiene validez oficial.

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Pedir información por escrito: Especialistas sugieren solicitar documentos oficiales, número de RVOE y fechas de autorización antes de firmar contratos o entregar dinero.

Desconfiar de ofertas “exprés”: Promesas de titulaciones rápidas, colegiaturas extremadamente bajas o campañas agresivas en redes sociales pueden ser señales de alerta.

Habrá mayor vigilancia en universidades privadas

La Segey informó que ya trabaja con autoridades federales para fortalecer la supervisión de escuelas privadas en Yucatán, especialmente aquellas que operan con RVOE federal.

También se busca que las instituciones educativas estén sujetas a procesos de evaluación y acreditación académica para conservar sus permisos.

Finalmente, autoridades educativas pidieron a los ciudadanos denunciar cualquier irregularidad detectada ante la Segey o la SEP, ya que verificar una universidad antes de inscribirse puede marcar la diferencia entre obtener una carrera profesional válida o perder años de esfuerzo sin reconocimiento oficial.