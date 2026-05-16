Histórica caída del dengue en Yucatán: van apenas nueve casos en el 2026, la cifra más baja de la Península

A diferencia de otros estados del Sureste mexicano que mantienen vigilancia epidemiológica ante el repunte de casos de dengue previo a la temporada de lluvias, Yucatán atraviesa por uno de sus periodos de menor incidencia en los últimos años, con apenas nueve contagios confirmados durante las primeras 17 semanas del 2026, según datos de la Secretaría de Salud federal.

La cifra coloca a la entidad entre las de menor circulación del virus en la península, muy por debajo de Quintana Roo, que acumula 67 casos –incluidos pacientes con signos de alarma y un caso grave–, y ligeramente debajo de Campeche, donde se han confirmado 10 contagios.

El descenso representa un contraste notable frente al escenario registrado en el 2023, cuando Yucatán enfrentó una de las temporadas más complicadas por dengue en años recientes, con más de 10 mil casos probables y una intensa presión sobre los servicios de salud. Para el 2024 los contagios confirmados descendieron a 368, y en el 2025 la cifra cerró por debajo de los 200 casos.

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De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue, los contagios detectados este año se concentran principalmente en los municipios de Mérida, Progreso y Tixméhuac, y la mayoría corresponde a dengue no grave. Hasta ahora no se han reportado defunciones relacionadas con la enfermedad en la entidad.

Autoridades sanitarias atribuyen la disminución a las campañas permanentes de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos implementadas en municipios urbanos y comisarías, además del monitoreo epidemiológico reforzado en zonas consideradas de riesgo.

Moscos “buenos”

A estas acciones se sumó recientemente la liberación de “moscos buenos” –machos estériles del mosquito Aedes aegypti– como parte de una estrategia biológica impulsada por las autoridades sanitarias y centros de investigación para disminuir la reproducción del vector transmisor del dengue, zika y chikungunya en los municipios yucatecos.

La técnica consiste en liberar mosquitos machos incapaces de reproducirse, con el objetivo de reducir gradualmente la población del insecto transmisor sin afectar a las personas ni al medio ambiente. Especialistas consideran que este método podría convertirse en una herramienta clave para contener brotes en regiones tropicales.

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Pese al panorama favorable, epidemiólogos advierten que el riesgo de repunte permanece latente debido a las altas temperaturas y la cercanía de las lluvias, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a mantener patios limpios, eliminar recipientes con agua acumulada y permitir las labores de fumigación en colonias y comunidades, ya que los criaderos domésticos continúan siendo el principal foco de propagación.

Organismos internacionales han alertado que América Latina atraviesa un incremento histórico de dengue asociado al cambio climático, el crecimiento urbano desordenado y la expansión del mosquito transmisor en regiones tropicales y subtropicales.