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Carretera Kinchil-Celestún vuelve a registrar un accidente; chofer de un camión termina atrapado tras volcar

Chofer de un camión de helados pierde el control y vuelca en la carretera Kinchil-Celestún.

Por Redacción Por Esto!

9 de jun de 2026

1 min

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Vuelca camión de helados en la Kinchil-Celestún
Vuelca camión de helados en la Kinchil-Celestún / Janisse Kantun

Un nuevo accidente se registró durante la mañana de este martes sobre la carretera Kinchil-Celestún, el cual fue protagonizado por el chofer de un camión de helados, el cual perdió el control hasta terminar volcado a un costado de la vía.

Los hechos ocurrieron cuando el chofer de la empresa Holanda circulaba hacia Celestún cuando, debido a lo angosta de la vialidad, intentó maniobrar ante el paso de un autobús de pasajeros.

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Debido a ello, perdió el control hasta salirse de la carretera, terminando volcado y atrapado en la cabina, siendo auxiliado por conductores que circulaban en la via.

Cuerpos de emergencia arribaron al sitio y lograron auxiliar al chofer, donde resultó solamente con ligeros golpes y daños materiales en el camión.

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Este accidente se suma a los recientes ocurridos en la carretera Kinchil-Celestún, entre ellos el registrado en mayo donde cinco personas perdieron la vida, entre ellos maestros y dos menores de edad.

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