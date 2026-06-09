Secreto maya sale a la luz: descubren en Yucatán campamento oculto de hace 1,500 años que revela cómo sobrevivían con recursos del mar

Un hallazgo arqueológico en la costa norte de Yucatán está aportando nuevas pistas sobre la forma en que los antiguos mayas aprovecharon los recursos marinos para su subsistencia y desarrollo económico. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron un campamento prehispánico en Telchac Pueblo donde, hace más de mil 500 años, se cocinaban moluscos y se fabricaban utensilios a partir de conchas de caracol.

El sitio fue localizado durante trabajos de rescate arqueológico realizados a unos tres kilómetros de la costa norte yucateca. En el tablaje catastral 3089, los especialistas encontraron una notable concentración de caracoles, fragmentos de moluscos con huellas de percusión y evidencias de actividades relacionadas con el procesamiento de estos recursos marinos.

La investigación, encabezada por Alicia Beatriz Quintal junto con los arqueólogos Mario Alberto Garrido y Cristian Alonso Hernández, permitió documentar 20 estructuras prehispánicas distribuidas en una superficie de 23 hectáreas. En ellas se identificaron indicios de que los habitantes cocinaban los moluscos mediante hervido o asado, además de realizar actividades de manufactura con las conchas.

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De acuerdo con los especialistas, los recursos marinos desempeñaron un papel fundamental en la economía de las sociedades mayas de la península, complementando actividades como la agricultura y el comercio. Esta combinación de recursos permitió el crecimiento y consolidación de diversos asentamientos a lo largo de la historia prehispánica de la región.

Ubicación entre lajas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la ubicación del campamento. El lugar se encuentra en una zona de dzekeles o lajas, caracterizada por sabanas y áreas inundables que sólo son accesibles durante la temporada de sequía. Al excavar varios montículos de tierra poco comunes para la costa yucateca, los arqueólogos encontraron abundantes restos de ceniza y carbón, evidencia de actividades humanas asociadas al procesamiento de alimentos.

Además de los restos malacológicos, el equipo recuperó 119 fragmentos de cerámica. El análisis preliminar permitió determinar que una parte corresponde al Preclásico Tardío, entre 400 a.C. y 200 d.C., mientras que la mayoría pertenece al Clásico Temprano, periodo comprendido entre 250 y 600 d.C. Estas fechas indican que el sitio fue utilizado durante varias etapas del desarrollo de la civilización maya.

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Otro dato relevante es que en las inmediaciones del tablaje no existen registros previos de sitios arqueológicos, por lo que el descubrimiento adquiere una importancia especial para la arqueología regional. Los investigadores tampoco localizaron fuentes naturales de agua dentro del asentamiento, aunque la zona se encuentra rodeada de cenotes, elemento característico del paisaje yucateco.

Caracol, pieza central

El estudio incluyó el análisis de 171 elementos de caracol recuperados en distintas estructuras. Los resultados mostraron diferencias importantes respecto a otros asentamientos mayas conocidos. Mientras en muchos sitios predominan los ornamentos elaborados con conchas, en Telchac Pueblo se identificó una gran cantidad de ejemplares completos perforados mediante percusión y numerosos fragmentos que representan etapas intermedias de manufactura.

Los arqueólogos también encontraron artefactos terminados, huellas de trabajo y evidencias de técnicas de producción, lo que permitió reconstruir parte de los procesos utilizados por los antiguos habitantes para transformar los moluscos en herramientas de uso cotidiano. Los caracoles procedían de aguas someras y zonas cercanas a manglares, ambientes donde todavía hoy comunidades costeras de la península continúan recolectándolos para consumo y elaboración de artesanías.

Los resultados de esta investigación fueron presentados durante el VII Simposio de la Cultura Maya, organizado en el marco del 50 aniversario del Centro INAH Yucatán. Para los especialistas, el hallazgo aporta nuevas evidencias sobre la estrecha relación que las comunidades mayas mantuvieron con el entorno costero y confirma que los recursos marinos fueron mucho más que un complemento alimenticio: constituyeron una pieza fundamental en la economía y la vida cotidiana de la antigua civilización que floreció en la península.