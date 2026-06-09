¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 9 de junio? Procivy alerta por tormentas HOY

La cercanía de una Onda Tropical y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe continuarán favoreciendo lluvias de diversa intensidad sobre Yucatán este martes 9 de junio, informó la Protección Civil Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se prevén lluvias ligeras aisladas antes del mediodía en distintos puntos del estado; sin embargo, las precipitaciones incrementarán su intensidad después de las 13:00 horas.

Las lluvias moderadas y ocasionalmente fuertes se concentrarán inicialmente en municipios del noreste y noroeste de Yucatán, para posteriormente extenderse hacia municipios del centro, sureste y suroeste del estado.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que recomendaron extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias ligeras durante la noche de este martes.

Pronóstico del clima en Mérida hoy martes 9 de junio

Para el municipio de Mérida, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, en interacción con una línea de vaguada térmica en superficie, favorecerá el desarrollo de nublados desde esta mañana.

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Según el reporte meteorológico, durante la tarde se esperan chubascos y lluvias moderadas en distintos sectores de la capital yucateca, acompañadas de rachas de viento de componente este-noreste de hasta 40 km/h.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de entre 33 y 35 grados Celsius alrededor del mediodía, mientras que las mínimas oscilarán entre los 24 y 26 grados.

Temperaturas y viento en Yucatán

Protección Civil estatal indicó que el ambiente continuará caluroso este martes, con temperaturas máximas de entre 32 y 37 grados Celsius en el interior del estado y de 30 a 32 grados en la zona costera.

El viento predominará del este por la mañana y del sureste y este durante la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas superiores a 50 km/h en la costa y zonas de lluvia.

En el litoral yucateco, el oleaje alcanzará alturas de entre 1.5 y 2 metros.

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Mantienen vigilancia por la Tormenta Tropical Cristina

Durante la mañana de este martes 9 de junio de 2026, la Tormenta Tropical Cristina se localizó muy cerca de la costa de El Salvador.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, se espera que el sistema ingrese a tierra este mismo día y se debilite rápidamente a depresión tropical mientras avanza hacia Guatemala.

Además, una Onda Tropical se extiende frente a las costas de Nicaragua y podría ser absorbida por la circulación de los remanentes de Cristina durante las próximas horas.

Aunque actualmente el fenómeno no representa riesgo directo para Yucatán, las autoridades mantienen vigilancia debido al aporte de humedad que continuará favoreciendo lluvias sobre la Península.

Pronóstico del 10 al 12 de junio: prevén lluvias intensas en Yucatán

Del 10 al 12 de junio se prevé un incremento significativo en la intensidad de las precipitaciones sobre Yucatán, informó Procivy.

Este aumento estará asociado al constante aporte de humedad del Mar Caribe y a la influencia de una amplia zona de Baja Presión que favorecerá el desarrollo de nubosidad y actividad convectiva en la región.

Las autoridades pronosticaron lluvias intensas en municipios del oriente y centro del estado, con acumulados puntuales que podrían superar los 100 milímetros.

Mientras tanto, en municipios del poniente se esperan lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales, especialmente durante las tardes y noches de los próximos días.