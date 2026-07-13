Recuperación de manglares en Progreso atrae a cientos de flamencos rosas

Las ciénegas y manglares pasan por un buen momento para la observación del flamenco, al registrarse una importante presencia de esta ave, considerada representativa de los humedales yucatecos, de acuerdo con Mario Zapata Cervera, titular de la Unidad de Control y Protección Animal de Progreso.

Cientos de ejemplares del flamenco rosa (Phoenicopterus ruber ruber) pueden apreciarse en distintos, desde Uaymitún hasta Chuburná Puerto, donde encuentran alimento y refugio gracias a las mejores condiciones ambientales que presenta la zona.

Las autoridades explicaron que este incremento es resultado de la recuperación de las ciénegas, debido a las campañas de limpieza que han permitido retirar grandes cantidades de residuos sólidos.

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Según se dijo, la mejora en la calidad del ecosistema ha propiciado el regreso de crustáceos, moluscos y otros organismos que forman parte de la dieta de los flamencos, convirtiendo estos humedales en zona de alimentación.

Asimismo, se recordó que el flamenco rosa se encuentra catalogado como especie amenazada en la NOM-059-Semarnat, por lo que cualquier acto de captura, agresión o perturbación constituye una falta que puede derivar en sanciones por parte de la Federación.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes y visitantes a no acercarse ni intentar alimentarlas o perseguirlas para obtener fotografías, ya que cualquier alteración afectar su permanencia.

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Hasta ahora, no se han reportado casos de captura o maltrato contra flamencos en Progreso, situación que atribuyeron a la creciente conciencia ambiental de la población, que incluso ha colaborado reportando ejemplares lesionados o desorientados para que reciban atención especializada y sean reintegrados a su hábitat.

Aunque la especie atraviesa su temporada reproductiva, las autoridades precisaron que en la costa del municipio no se han localizado colonias de anidación, por lo que las ciénegas funcionan, principalmente, como un sitio estratégico de alimentación y descanso.