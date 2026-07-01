Seis nuevos flamencos fortalecen los esfuerzos de conservación en el Zoológico Animaya

Los recientes nacimientos de seis flamencos americanos (Phoenicopterus ruber) en el Zoológico del Bicentenario Animaya son resultado de un programa de conservación que el Ayuntamiento de Mérida impulsa desde el 2016, con adecuación del hábitat, alimentación especial y seguimiento de biólogos y médicos veterinarios.

El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Jorge Montalvo Duarte, explicó que la reproducción de esta especie, catalogada como amenazada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, responde a un proceso que inicia meses antes de la temporada de anidación y que busca replicar las condiciones naturales en las que habitan estas aves en la Península de Yucatán.

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“Si de algo debemos presumir en los zoológicos es que los animales cuentan con alimentación de alta calidad. La inversión del Ayuntamiento para su bienestar se refleja, por ejemplo, en la reproducción de los flamencos”, señaló.

Detalló que desde los primeros días de enero, el equipo de especialistas construye estructuras de tierra que sirven como base para los nidos y posteriormente son colocadas en el recinto de los flamencos. Después, el área es inundada para generar un ambiente semejante a los humedales donde la especie se reproduce de manera silvestre.

“Nosotros elaboramos los nidales y los flamencos los terminan de construir; entre febrero y marzo modificamos su alimentación para estimular el proceso reproductivo”, explicó Montalvo Duarte, quien aclaró que el aspecto lodoso del hábitat, que ocasionalmente genera comentarios en redes sociales, es parte del manejo ambiental necesario para favorecer la anidación y no una falta de mantenimiento.

“Inundamos deliberadamente el espacio para que puedan construir sus nidos. Lo que hacemos es reproducir las condiciones de vida silvestre”, puntualizó.

Mientras un flamenco americano vive entre 20 y 30 años en estado silvestre, en un zoológico puede alcanzar hasta 50 años.