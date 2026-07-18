Agosto encenderá las alertas por huracanes que podrían amenazar a la Península de Yucatán

Aunque los modelos meteorológicos más recientes anticipan una temporada de huracanes 2026 menos activa que el promedio histórico en el océano Atlántico, especialistas advirtieron que ello no reduce el riesgo para la Península de Yucatán, ya que un solo ciclón puede ocasionar graves afectaciones por viento, lluvias e inundaciones.

El meteorólogo y miembro del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo, explicó que durante julio las condiciones atmosféricas son poco favorables para el desarrollo de sistemas tropicales, principalmente por la presencia de grandes concentraciones de polvo del Sahara sobre el Atlántico.

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Prevén repunte en agosto

Detalló que este fenómeno inhibe la formación y fortalecimiento de ciclones, por lo que es poco probable que durante este mes se desarrolle algún huracán. En cambio, señaló que agosto marcará el inicio de la etapa de mayor actividad, cuando disminuya la influencia del polvo sahariano y aumenten la temperatura del mar y la humedad en la región.

“En julio se ve muy difícil que haya alguna formación ciclónica porque entraremos en la fase de mayor intensidad del polvo del Sahara sobre el Atlántico. En todo caso, será hasta agosto cuando puedan presentarse las condiciones para el desarrollo de un ciclón”, explicó.

El especialista indicó que la Universidad Estatal de Colorado, uno de los centros internacionales con mayor reconocimiento en pronósticos de huracanes, actualizó recientemente sus proyecciones y redujo la expectativa de actividad para esta temporada.

Pronóstico actualizado

De acuerdo con el nuevo pronóstico, se prevé la formación de nueve tormentas tropicales con nombre, por debajo del promedio histórico de 14 sistemas, además de cuatro huracanes, de los cuales uno alcanzaría categoría mayor.

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Sin embargo, Vázquez Montalvo subrayó que estas estimaciones no deben interpretarse como una temporada sin riesgos. “Es un pronóstico que puede resultar engañoso. No hay que confiarse porque sean pocos ciclones. Basta uno que impacte directamente la Península para generar daños importantes”, advirtió.

El experto recordó que la historia reciente demuestra que temporadas con escasa actividad también han dejado fenómenos de gran impacto. Por ello insistió en que la población mantenga actualizado su plan familiar de protección civil, identifique refugios temporales y permanezca atenta a la información emitida por las autoridades.

La temporada de huracanes en el Atlántico inició el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, periodo en el que históricamente septiembre concentra la mayor actividad ciclónica, aunque agosto también representa un mes de alto riesgo para el Caribe y el Golfo de México.

Aunque los pronósticos apuntan a una temporada menos activa, las autoridades de Protección Civil reiteran que la preparación anticipada sigue siendo la principal herramienta para reducir riesgos ante un posible ciclón tropical, especialmente en una región altamente expuesta como la Península de Yucatán.