Todo lo que se sabe sobre los autos de lujo asegurados en los cateos de la FGR en Mérida

Amplio operativo que encabezó personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se llevó a cabo la mañana de ayer en diversos sectores de Mérida, donde se cumplieron cuatro cateos simultáneos como parte de una investigación federal.

De acuerdo con información obtenida, dos de las diligencias se efectuaron dentro de Mérida. Una de ellas, en un predio ubicado en la calle 33 entre la 52 y Paseo Montejo. La segunda fue en un inmueble situado en la 29 con 36 del fraccionamiento San Ramón Norte.

Las otras dos diligencias tuvieron lugar en fraccionamientos privados localizados en la carretera Mérida-Progreso, zona de la comisaría de Komchén, donde también se observó una importante presencia de elementos de fuerzas federales.

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En el inmueble intervenido en San Ramón Norte permanecieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para resguardar el perímetro y garantizar el desarrollo de las diligencias ministeriales. Durante el operativo llamó la atención la presencia de varios vehículos de alta gama asegurados en el sitio, entre ellos una unidad que presuntamente corresponde a una Tesla Cybertruck, que fue colocada sobre una plataforma para su traslado.

Se desconoce el tipo de delito que motivó las acciones y si hubo personas relacionadas con la investigación. Sin embargo, se informó que las diligencias las coordinó directamente la Femdo, instancia especializada en el combate a la delincuencia organizada.

Hasta la tarde, las autoridades ministeriales no emitieron un comunicado oficial sobre los resultados de los cateos, así como el posible aseguramiento de bienes o la situación jurídica de las personas involucradas.

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De manera extraoficial trascendió que los predios cateados estarían relacionados con un supuesto socio de Shamir, a quien detuvieron el año pasado y señalado como presunto autor intelectual del homicidio de José Ángel D.B.

Según versiones difundidas en torno al caso, Shamir presuntamente ordenó que ultimaran a José Ángel, quien fue atacado a balazos el 15 de septiembre del 2024 a las afueras de un bar en Mérida.

La víctima se dedicaba a la compraventa de vehículos de alta gama y era identificada como presunto responsable de operaciones fraudulentas relacionadas con automóviles de lujo en la zona norte de la ciudad. Operaba un lote ubicado frente a una plaza comercial en el norte de Mérida, salida al puerto de Progreso, donde se exhibían vehículos de marcas como Lamborghini y Ferrari.

Probablemente en las próximas horas las autoridades ministeriales den a conocer los resultados oficiales de los cateos, el número de vehículos recuperados, los posibles aseguramientos y su relación con la investigación del homicidio.