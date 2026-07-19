Boa, cascabel y coralillo: aumentan las visitas de ofidios a casas en Kanasín

Las constantes lluvias registradas en los últimos días han provocado un incremento en la presencia de serpientes dentro de viviendas en el municipio, debido a que estos reptiles buscan refugios secos para resguardarse de las inundaciones.

El director de la Policía Ecológica local, Ricardo Jesús Varela Cruz, informó que la corporación atiende actualmente entre cinco y seis reportes diarios por avistamientos de ofidios en predios.

Explicó que, tras alimentarse, estos animales suelen permanecer en sus madrigueras, pero cuando éstas se inundan salen en busca de sitios secos, que en muchos casos son rincones oscuros y poco transitados de las viviendas.

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Detalló que las especies más frecuentes en Yucatán son la boa, la ratonera (Ochkáan), la cascabel y el coralillo, por lo que exhortó a la ciudadanía a no intentar capturarlas o matarlas, ya que esto podría poner en riesgo su integridad.

Varela Cruz pidió a la población mantener la calma y reportar de inmediato la presencia de estos reptiles a la Policía Ecológica, al teléfono 9991665779, para que personal capacitado realice su captura y posterior liberación en su hábitat natural en los montes alejados de los sitios urbanos.

“Nosotros nos encargamos de capturarlas y regresarlas a un sitio seguro, evitando riesgos tanto para las personas como para los propios ejemplares”, señaló el funcionario.

El jefe policiaco recordó que especies como la boa y la serpiente ratonera cumplen una importante función en el equilibrio ambiental. “Ayudan a controlar poblaciones de insectos y roedores, por lo que la recomendación es permitir que sean los especialistas quienes se encarguen de la captura, traslado y posterior liberación”, dijo.