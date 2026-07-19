Henequén podría recuperar su valor en mercados internacionales

El henequén, la fibra que durante décadas fue símbolo de la economía yucateca y que llegó a conquistar mercados internacionales, podría encontrar una nueva oportunidad de desarrollo ante la demanda de productos que aún requieren este insumo.

Para ello, el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) manifestó su disposición a analizar proyectos de empresarios interesados en reactivar su cultivo y aprovechamiento.

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El director regional del FIRA, Cupertino Gerón Díaz, señaló que la institución está abierta a escuchar propuestas de inversión relacionadas con esta actividad, siempre que sean proyectos viables que requieran financiamiento, capacitación o asesoría para su desarrollo.

Explicó que el FIRA, como banca de desarrollo federal con presencia en todo el país, tiene entre sus principales objetivos impulsar al sector agropecuario y rural.

Potencial turístico

En Yucatán, donde existe una importante vocación productiva y amplio potencial turístico, la institución opera esquemas de financiamiento para atender las necesidades de productores, empresarios y emprendedores.

Detalló que, desde hace varios años, el FIRA cuenta con el programa Financiamiento Rural, mediante el cual puede respaldar proyectos turísticos y productivos en localidades con menos de 50 mil habitantes, principalmente en regiones con oportunidades de crecimiento económico.

En este contexto, indicó que la institución acudirá a Valladolid para atender a empresarios y emprendedores que requieran financiamiento, asesoría o capacitación para impulsar nuevos proyectos.

Sobre el henequén, Gerón Díaz reconoció que actualmente el Fideicomiso no cuenta con un proyecto específico relacionado, pero destacó la importancia histórica que tuvo para Yucatán, donde durante el auge del llamado oro verde representó una de las principales fuentes de empleo e ingresos para miles de familias.

Recordó que la actividad perdió fuerza debido a la aparición de materiales sustitutos que desplazaron al henequén en diversos mercados; sin embargo, consideró que aún existen nichos que demandan fibras naturales y productos derivados.

“Si hay empresarios interesados en atender esas demandas y requieren financiamiento, por supuesto que les vamos a brindar atención. Los invitamos a acercarse a nosotros”, afirmó.

El funcionario indicó que los interesados pueden acudir a las oficinas del FIRA en Mérida y Valladolid, o visitar la página www.fira.gob.mx para consultar los mecanismos de contacto institucionales y conocer las opciones de apoyo disponibles.