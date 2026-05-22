Antiguo Hospital O'Horán de Mérida tendrá nueva vida: IMSS instalará la UMAE con 700 camas y atención amplia

Las instalaciones del antiguo Hospital Dr. Agustín O’Horán no quedarán abandonadas tras la apertura del nuevo complejo hospitalario en el sur de Mérida.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán confirmó que proyecta trasladar ahí la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), con lo que el emblemático inmueble continuaría prestando servicios de salud a la población yucateca.

El delegado del IMSS en la entidad, Gustavo Prieto, informó que actualmente esperan la entrega formal de las instalaciones para avanzar con el proyecto impulsado desde la dirección general del instituto.

“El compromiso que me ha pedido el maestro Zoé Robledo es que los temas de salud se atiendan de inmediato, entonces este año tendremos noticias”, declaró el funcionario al referirse al futuro del antiguo nosocomio ubicado sobre Circuito Colonias.

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Aumentan los servicios hospitalarios

Prieto señaló que el traslado representaría una ampliación importante en la capacidad hospitalaria del IMSS en Yucatán, debido a que el complejo del viejo O’Horán cuenta con aproximadamente 700 camas que podrían reincorporarse a la atención médica especializada.

“Nosotros traemos este proyecto en puerta y les puedo comentar que esos inmuebles se seguirán usando para la salud de los yucatecos y los vamos a estar operando desde el Instituto Mexicano del Seguro Social”, afirmó.

El anuncio ocurre apenas unos días después de la inauguración oficial del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales y estatales.

El nuevo complejo hospitalario, construido al sur de Mérida bajo el modelo IMSS-Bienestar, ha sido presentado como uno de los más grandes y modernos del sureste del país.

De acuerdo con información oficial difundida durante su apertura, el nuevo hospital cuenta con más de 650 camas, 16 quirófanos y 43 especialidades médicas, además de equipo de alta tecnología, áreas de cirugía robótica y capacidad para realizar más de mil consultas diarias.

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La obra también forma parte de la expansión nacional del sistema IMSS-Bienestar y, según autoridades federales, beneficiará a más de dos millones de personas del sureste mexicano.

Mientras el nuevo complejo comienza operaciones, el futuro del antiguo O’Horán se había convertido en tema de debate entre trabajadores de salud, pacientes y ciudadanos, debido al valor histórico y médico que representa para Yucatán.

Un viejo guardián de la atención médica

El Hospital O’Horán original fue inaugurado en 1906 y durante más de un siglo funcionó como el principal centro público de atención médica del estado. Diversas generaciones de yucatecos nacieron, fueron atendidas o trabajaron en ese inmueble, considerado uno de los símbolos del sistema de salud en la entidad.

El hospital lleva el nombre del médico Agustín O’Horán, reconocido como uno de los pioneros de la medicina moderna en Yucatán y figura clave en el desarrollo sanitario de la región durante el siglo XIX.

Además de su relevancia histórica, el inmueble también alberga infraestructura médica desarrollada durante distintas etapas del sistema de salud. Apenas en abril pasado surgieron inquietudes sobre el destino de algunas áreas especializadas, como una unidad de atención crítica financiada mediante cooperación internacional con Japón durante la pandemia de Covid-19.

La posible llegada de la UMAE al antiguo O’Horán abre ahora la posibilidad de que el complejo mantenga actividad hospitalaria permanente y continúe siendo uno de los centros médicos más importantes de Mérida, aunque bajo operación del IMSS.

Hasta el momento no se han dado a conocer fechas concretas para el traslado ni el alcance total de las adecuaciones que requeriría el inmueble. Sin embargo, autoridades federales y estatales han insistido en que el objetivo es fortalecer la infraestructura médica disponible en Yucatán y evitar que las antiguas instalaciones queden en desuso.