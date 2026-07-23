Vecinos de Chicxulub Puerto viven entre agua sucia y lodo: mala planeación en la pavimentación de calles deja graves encharcamientos

Lo que fue anunciado como una obra para mejorar la movilidad en Chicxulub Puerto terminó convirtiéndose en un problema permanente para decenas de familias, que desde hace varios años permanecen atrapadas entre lodo y agua estancada cada vez que llueve, debido a la mala planeación en la pavimentación de diversas calles.

Vecinos de la zona Poniente de la comisaría aseguraron que el problema surgió durante la administración del entonces alcalde José Cortés, cuando se realizaron trabajos de pavimentación sin considerar los niveles adecuados de las vialidades ni un sistema eficiente para el desalojo de las aguas pluviales.

Desde entonces, pese al paso de distintas administraciones municipales, ninguna autoridad ha ejecutado obras para corregir las afectaciones.

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Los puntos más críticos se ubican en la calle 29B entre 46 y 48, así como en los cruces de la 44, 46 y 48, entre las vías 19 y 21. En esos tramos basta una lluvia moderada para que el agua y el lodo cubran completamente la superficie, dificultando el tránsito de vehículos, motocicletas, ciclistas y peatones.

Los habitantes señalaron que, después de cada precipitación, el agua permanece estancada entre dos y tres días antes de filtrarse al subsuelo, dejando prácticamente incomunicadas varias viviendas. Durante ese tiempo, niños, adultos mayores y personas con discapacidad deben caminar entre el fango para salir de sus hogares, con el riesgo constante de sufrir caídas, lesiones o enfermedades por el contacto con agua contaminada.

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Bartola Chi Brito, vecina del sector, recordó que durante la ejecución de la obra los colonos advirtieron a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso que el nuevo nivel del pavimento dejaría las calles aledañas por debajo de la superficie, lo que inevitablemente ocasionaría encharcamientos. Sin embargo, dijo, las observaciones fueron ignoradas y el tiempo terminó por darles la razón.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un nuevo llamado a las autoridades municipales para que atiendan un problema que ha deteriorado su calidad de vida durante varios años. Afirmaron que la situación ya no representa únicamente un obstáculo para la movilidad, sino también un riesgo permanente para la salud.