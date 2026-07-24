Alertan por extravío de menores en playas de Progreso durante vacaciones de verano

Ante la alta afluencia de visitantes que registra el puerto de Progreso durante las vacaciones de verano, autoridades municipales exhortaron a padres de familia y tutores a extremar la vigilancia sobre los menores de edad cuando acudan a la playa o al malecón, con el propósito de evitar extravíos y prevenir situaciones de riesgo.

En los primeros fines de semana del período vacacional se han reportado al menos cuatro casos de menores que se separaron de sus familiares en la zona turística de Progreso. En todos ellos, los niños fueron localizados y resguardados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta ser reunidos con sus tutores.

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El director de la corporación municipal, Omar de la Cruz Herrera Cocom, hizo un llamado a madres, padres y tutores para mantener una supervisión constante de los menores, evitando que se alejen del grupo familiar y prestando especial atención cuando ingresen al mar, aun cuando permanezcan en la orilla.

El funcionario explicó que, debido al incremento de turistas durante la temporada vacacional, fue reforzado el operativo de vigilancia con la participación coordinada de corporaciones municipales y estatales, las cuales mantienen presencia permanente en playas, malecones y otros puntos de concentración, sin descuidar la seguridad en la cabecera y las comisarías.

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Las autoridades reiteraron que, aunque existe un importante despliegue de vigilancia durante el período vacacional, la principal medida de prevención continúa siendo la supervisión permanente de los adultos responsables, especialmente en espacios con alta concentración de personas, como las playas y los malecones.