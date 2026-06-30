¿Vas a la playa en Progreso? Estas son las cosas que no puedes hacer

Durante la temporada vacacional y los fines de semana, las playas de Progreso se convierten en uno de los destinos más visitados por turistas locales y nacionales que buscan disfrutar del mar, el malecón y la gastronomía de la costa yucateca.

Sin embargo, para mantener el orden y la limpieza del sitio existen algunas reglas que visitantes deben tomar en cuenta.

Quienes planean pasar un día de playa en Progreso deben saber que hay actividades que no están permitidas, ya sea por seguridad, protección ambiental o para evitar afectar la experiencia de otros turistas y habitantes de la zona.

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No está permitido tirar basura en la playa

Evita ingresar con vehículos a la zona de playa

No se permite dañar la flora y fauna del lugar

Evita realizar actividades que pongan en riesgo a otros visitantes

No hagas fogatas ni dejes instalaciones temporales sin autorización

Respeta horarios y recomendaciones de seguridad

Reglas básicas para disfrutar Progreso sin problemas

Para pasar un día agradable en la playa, turistas pueden tomar en cuenta estas acciones:

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Llevar protector solar y mantenerse hidratado.

Depositar la basura en su lugar.

Respetar a otros visitantes.

Cuidar el mobiliario y espacios públicos.

Seguir indicaciones de autoridades y salvavidas.

Disfrutar de las playas de Progreso implica también conservarlas en buenas condiciones. Con pequeñas acciones, visitantes y habitantes pueden ayudar a que este destino turístico de Yucatán continúe siendo uno de los lugares favoritos para vacacionar.