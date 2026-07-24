Clima en Yucatán este fin de semana: pronostican lluvias fuertes para el 26 y 27 de julio

Quienes tengan planes al aire libre deberán tomar precauciones, ya que el pronóstico del clima en Yucatán para este fin de semana anticipa lluvias fuertes en varias zonas del estado debido al desplazamiento de la onda tropical número 21.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento en la costa, mientras que el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día.

Aunque las lluvias favorecerán un ligero alivio en algunas regiones, las altas temperaturas persistirán durante el fin de semana, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos meteorológicos.

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Pronóstico del clima en Yucatán

Para el sábado 25 de julio, el avance de la onda tropical número 21 sobre el sur de la península de Yucatán favorecerá lluvias puntuales fuertes en el centro y sur del estado, además de precipitaciones similares en el centro y sur de Campeche y chubascos en Quintana Roo.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer. Asimismo, se prevén vientos del este-sureste, que cambiarán hacia el noreste durante la tarde, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona costera.

Para el domingo 26 de julio, la parte convectiva de la onda tropical número 21, ubicada ya en el suroeste de la península, interactuará con un canal de bajas presiones, lo que mantendrá el potencial de lluvias puntuales fuertes en el centro de Yucatán.

Las temperaturas seguirán siendo calurosas a muy calurosas durante el día, con un ambiente cálido al amanecer y los vientos del este-sureste cambiarán al noreste por la tarde, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la costa.

Consulta en el gráfico la actualización del #Pronóstico de #Lluvias para este fin de semana, en distintas regiones del país. pic.twitter.com/3KoG4LdDou — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2026

Recomendaciones ante el pronóstico

Ante estas condiciones del clima en Yucatán durante este fin de semana, se recomienda a la población:

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