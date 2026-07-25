Seguridad mantiene a Mérida como uno de los principales polos de inversión

Mérida volvió a colocarse entre las ciudades con mejor percepción de seguridad en México, al registrar que 38.2 por ciento de su población considera inseguro vivir en la capital yucateca, una proporción 21.6 puntos porcentuales inferior al promedio nacional, que alcanzó 59.8 por ciento, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

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El resultado mantiene a la ciudad dentro del grupo de las 15 urbes con menor percepción de inseguridad del país y confirma una tendencia que, desde hace varios años, distingue a Yucatán como una de las entidades con mejores indicadores de seguridad pública.

La ENSU, considerada el principal instrumento para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad en las zonas urbanas del país, evalúa trimestralmente la opinión de habitantes mayores de 18 años en 91 ciudades mexicanas. Aunque el estudio mide percepción y no incidencia delictiva, sus resultados suelen utilizarse como referencia para conocer el nivel de confianza de la población respecto al entorno en el que vive.

En esta edición, Mérida compartió los primeros lugares del ranking con municipios como San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza, Benito Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, Tampico, Los Mochis, Lázaro Cárdenas, Apodaca, Querétaro y Nogales, ciudades que también registraron bajos niveles de percepción de inseguridad.

Mejora a nivel nacional

A nivel nacional, el Inegi reportó una ligera mejoría en el indicador. La percepción de inseguridad pasó de 61.5 por ciento en marzo de 2026 a 59.8 por ciento en junio, además de mantenerse por debajo del 63.2 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado.

Pese a esa reducción, la media nacional continúa muy por encima del nivel observado en Mérida, donde menos de cuatro de cada diez habitantes manifestaron sentirse inseguros.

La diferencia de más de 21 puntos porcentuales refleja la distancia que mantiene la capital yucateca respecto al promedio del país en materia de percepción ciudadana.

De los principales activos

La estabilidad en los indicadores de seguridad ha sido considerada durante años como uno de los principales factores que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social del estado.

Empresarios y organismos especializados han señalado que el clima de tranquilidad representa un elemento clave para atraer inversiones, fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de la población.

El Gobierno del Estado atribuyó estos resultados a la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de prevención y combate a la delincuencia, estrategia que, aseguró, ha permitido preservar las condiciones de paz que distinguen a Yucatán.

Especialistas recuerdan que la ENSU no mide el número de delitos cometidos, sino la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad en su entorno cotidiano.

El estudio incorpora preguntas relacionadas con la sensación de riesgo en espacios públicos, confianza en las autoridades, conductas preventivas adoptadas por la población y experiencias de victimización, por lo que constituye un indicador complementario a las estadísticas de incidencia delictiva.

Aun así, sus resultados son considerados un referente nacional para evaluar el ambiente de seguridad en las principales ciudades del país y orientar el diseño de políticas públicas.

JGH