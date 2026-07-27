Clima en Yucatán hoy lunes 27 de julio: prevén lluvias fuertes y calor de hasta 41 grados

Las condiciones del clima en Yucatán para este lunes 27 de julio estarán marcadas por lluvias fuertes, temperaturas de hasta 41 grados Celsius y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La combinación de inestabilidad atmosférica en niveles superiores y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán favorecerá el desarrollo de tormentas durante el transcurso del día.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y reducción de la visibilidad en carreteras.

Municipios de Yucatán con pronóstico de lluvias fuertes este lunes

Para este lunes se esperan lluvias de intensidad fuerte en los municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Tekom, Chankom, Tinum, Kaua, Uayma y Temozón.

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Asimismo, se pronostican lluvias moderadas en Yaxcabá, Peto, Tzucacab, Tekax y sus alrededores, mientras que en municipios del noreste, centro y noroeste del estado se prevén lluvias ligeras con chubascos aislados.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar cruzar calles o zonas inundadas.

Persistirá el calor con temperaturas de hasta 41°C

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte de Yucatán. Se pronostican temperaturas máximas de entre 36 y 41 grados Celsius en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 30 y 32 grados.

Debido a las altas temperaturas, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

El viento soplará del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora durante la mañana, cambiando por la tarde a componente sureste y noreste, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en las zonas donde se registren lluvias.

En el litoral yucateco se espera oleaje de aproximadamente un metro de altura, por lo que quienes realicen actividades marítimas o recreativas deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones de las autoridades portuarias y de Protección Civil.