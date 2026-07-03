Clima en Mérida 4 de julio: Habrá posibles lluvias fuertes y calor de 40 grados este sábado

Durante este sábado 4 de julio continuará la probabilidad de lluvias fuertes mientras se mantiene el calor intenso, informó el el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, una vaguada sobre la Península y la divergencia en niveles medios y altos, provocarán lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, y los vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h hacia la costa.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 25° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 35° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.