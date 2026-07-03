Caseta Mérida-Cancún: estos son los costos por vehículo en Verano 2026

Quienes planean viajar por carretera durante las vacaciones de verano 2026 entre Mérida y Cancún deberán considerar el costo actualizado de las casetas de peaje de la autopista de cuota, una de las rutas más utilizadas por turistas y familias que se dirigen hacia las playas del Caribe mexicano.

Las tarifas vigentes para la autopista Mérida-Cancún fueron actualizadas desde el pasado 13 de abril de 2026 y se mantienen para la temporada vacacional, por lo que conviene incluir este gasto dentro del presupuesto del viaje.

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¿Cuánto cuesta la caseta Mérida-Cancún en Verano 2026?

Para recorrer el tramo completo de la autopista de cuota entre Mérida y Cancún, las tarifas son las siguientes:

Automovilistas: $248 pesos

Motociclistas: $124 pesos

Autobuses de 2 y 3 ejes: $497 pesos

El costo por transitar de Valladolid a Cancún es:

Automovilistas: $427 pesos

Motociclistas: $213 pesos

Autobuses de 2 y 3 ejes: $825 pesos

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