Reemplacamiento 2026 en Yucatán: ¿Se llevaron tu auto al corralón? Estos son los costos y requisitos para recuperarlo

Ante el fin del reemplacamiento 2026 en Yucatán, aquellos conductores que no cumplieron con el trámite o no cuentan con una cita pendiente, pueden recibir una multa de tránsito, además del traslado de su vehículo al corralón.

De esta forma, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza acciones relacionadas con la vigencia de placas y la regularización vehicular, conforme al artículo 81 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.

Por ello, en caso de que su unidad haya sido trasladada al corralón y se desee recuperar, se deben de seguir ciertos procedimientos y contar con requisitos específicos.

Inicialmente, se deberá de solicitar una cita para realizar el reemplacamiento, y a partir de ello, poder continuar con el proceso del pago de la multa y concretar los trámites para recuperar el auto del corralón:

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Recupera tu auto del corralón en Yucatán

Si tu automóvil fue enviado al corralón en Yucatán, es importante conocer los documentos que debes presentar y los costos que tendrás que cubrir para recuperar la unidad.

El trámite puede realizarse tanto por personas físicas como morales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y no tengan adeudos en materia de derechos vehiculares.

Identificación oficial vigente

Documento que acredita la propiedad del vehículo

Tarjeta de circulación

Oficio de liberación

Pago de derechos

Poderes y cartas para representantes

Personas físicas: Si otra persona realiza el trámite, deberá presentar una carta poder notariada con sello de la notaría, además de las identificaciones del otorgante, del representante y de los testigos.

Personas morales: Deberán presentar: Poder notarial o acta constitutiva donde conste el nombramiento del apoderado legal o carta poder en hoja membretada de la empresa, cuando corresponda.

¿Cuánto cuesta sacar un vehículo del corralón en Yucatán?

El costo depende del tiempo que permanezca en el depósito y de los servicios utilizados, como grúa o maniobras de rescate.

Automóviles, camionetas y camiones

Primeros 10 días: 140 pesos diarios .

. A partir del día 11: 28 pesos diarios.

Motocicletas

Primeros 10 días: 42 pesos diarios .

. A partir del día 11: 10 pesos diarios.

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Bicicletas, carruajes, carretas y carretones de mano

11 pesos diarios.

Remolques y otros vehículos

16 pesos diarios.

Costo del servicio de grúa

Dentro del Anillo Periférico de Mérida

Vehículos de hasta cuatro toneladas: 985 pesos .

. Vehículos de más de cuatro toneladas: 2,534 pesos.

Fuera del Anillo Periférico

Hasta cuatro toneladas: 985 pesos , más 19 pesos por kilómetro recorrido.

, más recorrido. Más de cuatro toneladas: 2,534 pesos, más 19 pesos por kilómetro adicional.

Otros servicios que pueden generar cobros

Dependiendo del tipo de incidente también pueden cobrarse servicios adicionales como: