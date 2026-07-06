Seleccionado de Inglaterra Jordan Henderson se fractura el brazo en los festejos tras derrotar a México

Este domingo, la selección de Inglaterra logró imponerse por 3-2 al Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, en la cancha del Estadio Ciudad de México (antes Azteca), para acceder a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Con un escenario imponente, que lució pletórico para apoyar a la Selección Mexicana, y con todo en contra, los ingleses lograron sacar un resultado muy importante en busca del sueño mundialista.

Al escucharse el silbatazo final, los seleccionados se lanzaron al terreno de juego para festejar el triunfo, pero estas celebraciones tras el partido tuvieron un final desafortunado pues Jordan Henderson terminó con el brazo fracturado.

Jordan Henderson se rompió el brazo saltando la publicidad en los festejos de Inglaterra. Se perderá lo que resta de la Copa del Mundo pic.twitter.com/XYtUtoYdAp — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 6, 2026

Algunos jugadores, entre ellos Henderson, fueron a festejar con algunos aficionados ingleses que se encontraban en la tribuna, se acercaron y al regresar a la cancha saltó una de las vallas publicitarias pero se atoró, lo que provocó que cayera sobre su brazo.

Hasta el momento se dio a conocer que existe una fractura y el seleccionado se perdería lo que resta del Mundial, incluso si Inglaterra logra llegar a la final del torneo. Ahora, en Cuartos de Final, los ingleses se enfrentarán a Noruega por un boleto a las semifinales.