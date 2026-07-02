Programa de Zoonosis de la SSY mantiene a Yucatán libre de rabia en perros y gatos

Gracias a la participación ciudadana y al trabajo permanente del Programa de Zoonosis, la entidad suma cinco años sin casos de rabia en perros y gatos y 27 años sin rabia humana transmitida por estas especies, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), al llamar a la población a fortalecer la tenencia responsable de animales de compañía.

La dependencia destacó que estas acciones son fundamentales para proteger la salud pública, prevenir enfermedades zoonóticas, reducir agresiones ocasionadas por perros y gatos, evitar el abandono y promover comunidades más saludables, seguras y comprometidas con el bienestar animal.

Esta estrategia forma parte de las acciones preventivas que impulsa la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, a través de la visión del Renacimiento Maya, así como del trabajo encabezado por el secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa.

Noticia Destacada Mapearán zonas de riesgo animal en Yucatán

El responsable estatal del Programa de Zoonosis de la SSY, Daly Gabino Martínez Ortiz, señaló que la tenencia responsable no solo representa un acto de respeto hacia los animales de compañía, sino también una responsabilidad social que contribuye a proteger la salud de todas las familias.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Yucatán habitan aproximadamente 689,681 perros y gatos. Para proteger a esta población animal, la Secretaría de Salud mantiene una campaña permanente de vacunación antirrábica mediante una red de 40 puestos de vacunación y el trabajo de 70 brigadistas voluntarios.

Como resultado de estas acciones, durante 2025 se aplicaron 358,972 vacunas antirrábicas y, en lo que va de 2026, se han administrado 127,134 dosis.

Martínez Ortiz destacó que el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía ha permitido que Yucatán permanezca cinco años sin casos de rabia en perros y gatos, 27 años sin casos de rabia humana transmitida por perro o gato y 22 años sin casos de rabia humana de cualquier origen.

El funcionario explicó que la tenencia responsable también implica pasear a los animales de compañía siempre con correa, mantenerlos plenamente identificados, favorecer su socialización para disminuir conductas agresivas, recoger sus heces y evitar que permanezcan sin supervisión en calles o espacios públicos.

Noticia Destacada Yucatán refuerza campaña preventiva contra enfermedades durante temporada de lluvias

Asimismo, informó que durante 2025 las unidades de salud de la Secretaría atendieron a 2,703 personas por mordeduras de perros y gatos y que, en lo que va de 2026, se han registrado 1,086 atenciones.

De las agresiones documentadas, 1,430 fueron ocasionadas por animales con propietario y 1,162 ocurrieron en la vía pública, cifras que reflejan la importancia de fortalecer la corresponsabilidad de quienes tienen la compañía de un perro o gato.

Martínez Ortiz añadió que el abandono de animales constituye un problema de salud pública, ya que favorece la formación de jaurías, incrementa el riesgo de agresiones, propicia siniestros viales y facilita la propagación de enfermedades zoonóticas, además de la proliferación de pulgas, garrapatas y otros parásitos.

La SSY ofrece de manera gratuita vacunación antirrábica para perros y gatos durante todo el año, campañas de esterilización en los municipios participantes y atención médica especializada para personas expuestas al riesgo de rabia, por lo que invitó a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para recibir orientación y acceder a estos servicios.