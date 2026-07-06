Esquinas con nombre de Mérida tendrán un proyecto para preservar su historia

Mucho antes de que las calles de Mérida fueran identificadas mediante números y nomenclaturas oficiales, las esquinas con nombre guiaban la vida cotidiana de los habitantes. Hoy, esas referencias que mezclan historia, leyenda, tradición y memoria colectiva forman parte de un proyecto impulsado por el Patronato del Centro Histórico de Mérida A.C., que busca rescatar y difundir uno de los patrimonios culturales más singulares de la ciudad.

El Patronato ha dado a conocer que trabaja en una iniciativa enfocada en las tradicionales esquinas meridanas, espacios que durante siglos permitieron a los ciudadanos ubicarse en una época en la que gran parte de la población no sabía leer ni escribir y cuando la actual nomenclatura urbana aún no existía. La propuesta busca acercar a las nuevas generaciones a la historia que permanece viva en las calles del Centro Histórico y fortalecer el sentido de identidad entre quienes habitan y visitan la ciudad.

Memoria colectiva

Antes de los números de predios y calles, los meridanos utilizaban referencias visuales para orientarse. Así nacieron nombres que sobrevivieron al paso del tiempo y que hoy continúan formando parte del lenguaje cotidiano de muchos habitantes de la capital yucateca.

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Cada una de estas esquinas conserva fragmentos de la memoria colectiva de Mérida y refleja distintos momentos de su evolución social, económica y cultural. Algunas surgieron a partir de leyendas populares; otras, por negocios, personajes o elementos arquitectónicos que se volvieron referentes para varias generaciones.

Entre las más conocidas se encuentra Las Dos Caras, ubicada en la calle 65 con 58, donde aún pueden observarse dos rostros esculpidos en la esquina de una antigua construcción. La tradición popular recuerda que en ese lugar funcionó una droguería que comercializaba un reconocido talco con el mismo nombre, convirtiendo la referencia en parte del imaginario colectivo de los meridanos.

Trágica historia

Otra de las esquinas más emblemáticas es El Degollado, en la calle 60 con 67. La leyenda cuenta que un barbero de la zona decidió quitarse la vida con su propia navaja tras sufrir un desengaño amoroso, relato que trascendió generaciones hasta convertirse en el nombre con el que se identifica ese punto de la ciudad.

En la calle 63 con 60 se encuentra El Elefante, cuyo nombre proviene de una antigua figura de piedra con forma del paquidermo que adornaba una casona y que servía como referencia para quienes transitaban por el Centro Histórico.

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También destaca la esquina de Los Dos Camellos, en la calle 66 por 49, cuyo origen remite a la historia de un inmigrante libanés que intentó criar esos ejemplares en tierras yucatecas. Aunque el proyecto no prosperó, la singular experiencia quedó inmortalizada en la memoria urbana.

Sitios emblemáticos

Esquinas como El Tulipán, El Limón y El Tamarindo deben sus nombres a los árboles que durante décadas ofrecieron sombra a vecinos y transeúntes, convirtiéndose en puntos naturales de reunión dentro de la ciudad.

Entre las más reconocidas figura también La Mejorada, cuyo nombre proviene del histórico convento y templo del mismo nombre, uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes del Centro Histórico de Mérida y símbolo del patrimonio cultural y religioso de Yucatán. El parque también se llama así.

Identidad urbana

Se espera que el proyecto impulsado por el Patronato comparta con la ciudadanía información, recorridos y materiales de divulgación que permitan redescubrir estos espacios y comprender el papel que desempeñaron en la construcción de la identidad urbana meridana.

La iniciativa parte de la premisa de que el patrimonio de una ciudad no sólo son sus monumentos o edificios históricos, sino también en las historias que sobreviven en sus calles y en los nombres que por generaciones, han servido para preservar la memoria de sus habitantes.

Rescatar estos espacios es también una forma de entender Mérida, una ciudad donde cada cruce guarda una historia y donde la memoria sigue viva en los relatos cotidianos de quienes la habitan y la recorren todos los días.