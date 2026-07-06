Disminuyen 6% las muertes por accidentes viales en Yucatán; el Periférico cobra 17 vidas en seis meses

Mientras Yucatán registró una disminución en las muertes derivadas de hechos de tránsito durante el primer semestre del 2026, el Periférico de Mérida siguió una tendencia contraria y elevó el número de víctimas fatales, consolidándose como una de las vialidades con mayor riesgo del estado.

De acuerdo con el ingeniero en vialidad y auditor en seguridad vial, René Flores Ayora, entre enero y junio se contabilizaron 124 fallecimientos por siniestros viales en la entidad, ocho menos que los 132 registrados en el mismo periodo del 2025, lo que representa una reducción cercana al 6%.

Sin embargo, el especialista advirtió que esa disminución no refleja por completo la magnitud del problema, ya que las estadísticas oficiales únicamente consideran a quienes fallecen en el lugar del accidente, dejando fuera a las personas que mueren durante su traslado a un hospital o días e incluso semanas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Noticia Destacada Yucatán suma 37 desaparecidos en el primer semestre de 2026; Mérida concentra la mitad de los casos

Al incorporar esos casos, estimó que el número real de víctimas mortales durante el primer semestre del 2026 podría ascender a 185 personas, por lo que llamó a interpretar las cifras con cautela. “Los siniestros de tránsito son hechos prevenibles y responden a factores plenamente identificables”, sostuvo al presentar el balance semestral.

Foco rojo

El dato que más preocupa es el comportamiento del Periférico de Mérida, donde las muertes aumentaron de 15 a 17 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Aunque el incremento parece reducido en términos absolutos, Flores Ayora subrayó que representa ya casi siete de cada diez fallecimientos que normalmente se registran en esa vía durante todo un año, cuyo promedio oscila entre 20 y 25 víctimas mortales.

Para el especialista, este comportamiento confirma que el anillo periférico continúa siendo uno de los corredores con mayor riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. El análisis semestral muestra que los motociclistas continúan siendo el grupo más afectado por la siniestralidad vial.

Durante los primeros seis meses de 2026 perdieron la vida 62 motociclistas, además de 18 pasajeros, 16 peatones, 14 conductores y 14 ciclistas, lo que evidencia que una parte importante de las víctimas corresponde a usuarios considerados vulnerables dentro del sistema de movilidad.

Noticia Destacada Descartan una canícula intensa en Yucatán; seguirán las lluvias en julio y agosto

Flores Ayora señaló que estas cifras obligan a fortalecer las políticas públicas de seguridad vial, pues detrás de cada caso existen circunstancias que pueden prevenirse mediante infraestructura adecuada, regulación y una mayor cultura de prevención.

Tendencia mensual

El especialista también comparó la evolución mensual de los fallecimientos. En el primer semestre del 2025 se registraron 24 en enero, 22 en febrero, 23 en marzo, 18 en abril, 22 en mayo y 33 en junio.

Durante el 2026, las cifras fueron: 20 en enero, 12 en febrero, 17 en marzo, 24 en abril, 33 en mayo y 16 en junio, comportamiento que muestra una disminución acumulada, aunque con repuntes importantes en abril y mayo.