Endurecen combate a la pesca furtiva en Yucatán; infractores podrían ir a prisión

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, informó que toda la costa yucateca se mantiene bajo monitoreo permanente para combatir la pesca furtiva, aunque reconoció que hay zonas identificadas como puntos rojos, entre ellas Celestún, Sisal y algunos sectores de Progreso, donde históricamente se han detectado mayores incidencias.

La funcionaria explicó que las acciones se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Gobierno del estado, con especial atención en especies cuya captura está prohibida de manera permanente, como el pepino de mar y el caracol blanco, además de otras que cuentan con temporadas específicas de veda.

Sin embargo, señaló que durante los operativos también se han detectado cargamentos de pulpo y langosta fuera de temporada, situación que pone en riesgo la conservación de los recursos marinos y afecta directamente la economía del sector pesquero.

Noticia Destacada Pesca ilegal mantiene en riesgo a especies marinas de Yucatán; pepino de mar vuelve al mercado negro

Respecto a las sanciones para quienes incurren en la pesca ilegal, Frías Castillo precisó que las consecuencias no se limitan a multas económicas, sino que también pueden derivar en procesos penales e incluso en prisión.

Indicó que el trabajo conjunto con la Secretaría de Marina busca fortalecer la integración de expedientes que posteriormente son turnados a la Fiscalía General de la República, con el apoyo de herramientas tecnológicas que permitan sustentar mejor las investigaciones y facilitar la aplicación de la ley.

La secretaria estatal consideró que entre las personas involucradas en estas actividades ilícitas pueden encontrarse tanto habitantes de Yucatán como gente proveniente de otras entidades.

No obstante, la funcionaria hizo hincapié en que quienes participan en la pesca furtiva representan una pequeña parte del gremio.

Noticia Destacada Pescadores de Yucatán afinan embarcaciones ante próxima temporada de langosta y pulpo

Afirmó que la mayoría de los pescadores del estado cumplen con la normatividad vigente, participan en la conservación de los recursos marinos e incluso solicitan a las autoridades reforzar la vigilancia para evitar que estas prácticas afecten al sector.

Recordó que con el inicio del operativo vacacional de verano, la Sepasy puso en marcha la campaña Navegación Segura, mediante la cual se promueve entre pescadores ribereños, de altura y deportivos el cumplimiento de las medidas de seguridad antes de salir al mar.

Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse en comunicación con la autoridad portuaria, respetar las indicaciones de navegación y dar seguimiento permanente a los reportes meteorológicos, con el propósito de prevenir accidentes durante la temporada vacacional.