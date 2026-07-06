Clausuran establecimiento del corredor gastronómico de la calle 47 en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida clausuró un establecimiento ubicado en el corredor gastronómico de la calle 47, luego de detectar durante una inspección que presuntamente operaba con un giro comercial diferente al autorizado en sus permisos municipales.

La medida fue ejecutada por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano como parte de un procedimiento de verificación derivado de un reporte ciudadano, informó la autoridad municipal.

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De acuerdo con el Ayuntamiento, durante la revisión se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el giro del establecimiento, por lo que se determinó la colocación de los sellos de clausura conforme a la normatividad vigente.

La autoridad precisó que el operativo se desarrolló de manera ordenada y sin que se registraran incidentes.

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Señaló que este tipo de inspecciones forman parte de las acciones permanentes para verificar que los establecimientos operen conforme a las licencias y permisos otorgados.

Asimismo, indicó que los operativos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad, brindar certeza jurídica a los comercios que cumplen con la ley y mantener el orden en el desarrollo de las actividades económicas en la ciudad.