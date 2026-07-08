Yucatán, Campeche y Quintana Roo refuerzan protección del chile habanero con nuevo Consejo Peninsular

Las gestiones para consolidar el Consejo Peninsular para la Regulación del Chile Habanero continúan con el objetivo de fortalecer la Denominación de Origen y ampliar la presencia del producto en los mercados nacional e internacional, informó la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán.

El organismo, instalado el pasado 30 de mayo, fue creado para proteger, regular y fortalecer la Denominación de Origen del Chile Habanero de la Península de Yucatán, garantizando la autenticidad del producto y promoviendo su desarrollo económico.

La conformación del Consejo es resultado de varios años de trabajo entre productores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, autoridades estatales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y representantes de la cadena productiva, quienes impulsaron un esquema conjunto para consolidar este distintivo y posicionarlo en el mercado internacional.

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Principales funciones

Entre sus principales funciones destacan la protección de la Denominación de Origen, el impulso a la certificación de productores y productos, la verificación del cumplimiento de las normas de origen y el combate al uso indebido e imitaciones del nombre Chile Habanero de la Península de Yucatán.

Asimismo, busca fortalecer la competitividad del cultivo e integrar a todos los actores de la cadena productiva de los tres estados.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán generar mayor valor agregado para los productores, brindar mayor confianza a compradores nacionales y extranjeros, proteger la identidad del producto e incrementar las oportunidades de exportación, favoreciendo el desarrollo económico del campo peninsular.

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Protección del picante

El Consejo inicia operaciones en un momento estratégico, ya que la Unión Europea reconocerá y protegerá la Denominación de Origen del Chile Habanero de la Península de Yucatán como parte del Acuerdo Global Modernizado entre México y ese bloque comercial. Con ello será posible defender legalmente el nombre del producto en los 27 países integrantes y prevenir imitaciones.

En la región, Yucatán produce aproximadamente cinco mil toneladas anuales con un valor cercano a 131 millones de pesos, mientras que Campeche registra aproximadamente tres mil 300 toneladas y Quintana Roo cerca de mil toneladas.

La nueva instancia tiene como misión integrar las cadenas productivas de los tres estados, fortalecer la certificación y defender este distintivo como una herramienta para impulsar la competitividad y mejorar las condiciones del sector.