Eliminación de México del Mundial 2026 frena afluencia de clientes en restaurantes de Mérida

Aunque la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial puso fin a una de las principales fuentes de afluencia en los restaurantes que transmitieron los encuentros, el sector considera que la justa deportiva ha dejado un balance positivo y aún espera un nuevo repunte con las fases finales del torneo y el inicio de la temporada vacacional.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, Israel López García, dijo que cada partido del representativo nacional generó una importante derrama para los establecimientos con enfoque deportivo, por lo que la eliminación del combinado mexicano representó una mala noticia tanto para la afición como para el gremio.

Detalló que el impacto del Mundial no fue uniforme en los restaurantes, ya que existe una amplia diversidad de giros en el sector: mientras algunos establecimientos se enfocan en ofrecer una experiencia para disfrutar eventos deportivos y registraron una importante afluencia de clientes, otros cuya oferta no está relacionada con este tipo de actividades mantuvieron una operación habitual, sin cambios significativos en sus ventas.

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“Sí nos apachurró mucho la eliminación de México. Teníamos esperanzas de que continuara para mantener esa dinámica, pero el Mundial todavía no termina y las finales también representarán buenos momentos para el sector restaurantero”, señaló López García.

No fue parejo

El dirigente indicó que, debido a la variedad de negocios afiliados a la Canirac, resulta complicado establecer un porcentaje general de incremento en las ventas durante los partidos de México. Precisó que hubo restaurantes que trabajaron a su máxima capacidad e incluso enfrentaron alta demanda durante los encuentros, mientras que otros observaron un beneficio moderado o prácticamente nulo. Aun así, insistió en que el balance general del torneo ha sido favorable para la industria restaurantera.

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López García comentó que, más allá del aspecto económico, la eliminación de la Selección Mexicana también representó una decepción para el sector, pues existía la expectativa de que el equipo avanzara a las siguientes rondas y con ello se prolongara la afluencia de comensales durante los días de partido.

En otro tema, aseguró que ninguno de los restaurantes afiliados a la Canirac ha sido sancionado por irregularidades relacionadas con la transmisión de los encuentros mundialistas.

Explicó que la cámara mantuvo comunicación permanente con sus agremiados para orientarles sobre los requisitos necesarios y resolver dudas que surgieron durante la contratación e instalación de pantallas o equipos para seguir los partidos de futbol.